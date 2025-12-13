Mueren padre e hijo por fuga de gas de Pemex; pobladores bloquean carretera

Noticias
/ 13 diciembre 2025
    Mueren padre e hijo por fuga de gas de Pemex; pobladores bloquean carretera
    Los habitantes denunciaron que en la región existen kilómetros de ductos que conducen hacia Campeche y que, aseguran, no han recibido mantenimiento adecuado. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Fallecimientos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PEMEX

Una emergencia por una presunta fuga en infraestructura petrolera provocó la muerte de dos personas en una comunidad rural de Tabasco

CDMX.- Una fuga en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en la ranchería Chicozapote primera sección, en el municipio de Centla, Tabasco, habría provocado la muerte de dos personas por intoxicación, lo que llevó a pobladores de la zona a bloquear la carretera Villahermosa–Frontera para exigir atención inmediata de la empresa petrolera.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las víctimas fueron identificadas como Javier Arias, de 39 años de edad, y Armando Hernández, de 15 años, padre e hijo, quienes fallecieron la mañana del sábado tras inhalar gas presuntamente derivado de la fuga y el derrame registrados en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Llueven’ críticas en redes a Sheinbaum por no respaldar a María Corina

Francisca Guadalupe Hernández Bautista, delegada de la ranchería Chicozapote Primera Sección, aseguró que la fuga fue reportada a las autoridades desde la noche del viernes; sin embargo, hasta el mediodía del sábado no se había atendido la emergencia.

La representante comunitaria señaló que el derrame continuaba activo y que la población no había recibido información oficial sobre la presencia de personal de Pemex en el sitio. Asimismo, exigió que la empresa responda por el fallecimiento de las dos personas y descartó que la responsabilidad recaiga en terceros. “Esto nos afecta a todas las comunidades de la zona”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Envían al Altiplano a ‘El Limones’, ligado al Cártel de Sinaloa

Ante la falta de respuesta por parte de Pemex y de autoridades estatales, habitantes de las rancherías Chicozapote primera y segunda sección cerraron la carretera Villahermosa–Frontera, a la altura del poblado Santa Cruz, como medida de presión para que se atienda la fuga y se esclarezcan las muertes.

Don Santana Hernández Hernández, uno de los pobladores, explicó que la decisión de bloquear la vialidad se tomó porque no han recibido atención de ninguna autoridad competente. Indicó que las personas fallecidas eran campesinos que acudieron por la mañana a revisar el ganado que cuidaban, cuando se produjo la intoxicación.

TE PUEDE INTERESAR: Fox convoca a jóvenes a marchar y critica a ‘gobernantes mediocres’

Los habitantes denunciaron que en la región existen kilómetros de ductos que conducen hacia Campeche y que, aseguran, no han recibido mantenimiento adecuado, lo que ha generado constantes fugas y mantiene a las comunidades en una situación de riesgo permanente.

El Universal buscó la postura de Petróleos Mexicanos sobre los hechos; sin embargo, hasta el cierre de esta edición la empresa no había emitido información oficial al respecto. Con información de El Universal

Temas


Fallecimientos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PEMEX

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

Revelan que mientras se intensifica la convivencia social, disminuyen tanto la supervisión como la capacidad de reacción y de denuncia.

Guadalupe-Reyes, periodo de mayor riesgo de acoso para mujeres y niñas: alerta ONG
El sector salud indicó que uno de los principales aprendizajes de los últimos años es la importancia de la prevención y la atención temprana.

Sistema sanitario responde ante primer caso de ‘súper gripe’ en México
El rezago educativo también impacta a profesionistas en activo, quienes ejercen bajo esquemas tradicionales y encuentran dificultades para reinsertarse.

Universidades se rezagan frente al nuevo mercado laboral, alertan especialistas
Una investigación que involucra a exfuncionarios de alto nivel y operaciones millonarias con empresas factureras.

Capturan a exfuncionario acusado de desviar millones para penales federales
La restitución es parte de una estrategia de reparación histórica y fortalecimiento del desarrollo regional.

Sheinbaum devuelve tierras históricas a comunidad indígena en Chihuahua
Nueva ley surge en un contexto marcado por altos niveles de contaminación y bajo aprovechamiento de materiales.

Basura desbordada impulsa nueva ley verde en el Senado
Destaca que hay avance en la administración de recursos, el combate a privilegios y una mayor cercanía con la ciudadanía.

‘Se acabaron los intocables’:
OAJ presume limpieza en el Poder Judicial