Mueren padre e hijo por fuga de gas de Pemex; pobladores bloquean carretera

CDMX.- Una fuga en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en la ranchería Chicozapote primera sección, en el municipio de Centla, Tabasco, habría provocado la muerte de dos personas por intoxicación, lo que llevó a pobladores de la zona a bloquear la carretera Villahermosa–Frontera para exigir atención inmediata de la empresa petrolera.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las víctimas fueron identificadas como Javier Arias, de 39 años de edad, y Armando Hernández, de 15 años, padre e hijo, quienes fallecieron la mañana del sábado tras inhalar gas presuntamente derivado de la fuga y el derrame registrados en la zona.

Francisca Guadalupe Hernández Bautista, delegada de la ranchería Chicozapote Primera Sección, aseguró que la fuga fue reportada a las autoridades desde la noche del viernes; sin embargo, hasta el mediodía del sábado no se había atendido la emergencia.

La representante comunitaria señaló que el derrame continuaba activo y que la población no había recibido información oficial sobre la presencia de personal de Pemex en el sitio. Asimismo, exigió que la empresa responda por el fallecimiento de las dos personas y descartó que la responsabilidad recaiga en terceros. “Esto nos afecta a todas las comunidades de la zona”, expresó.

Ante la falta de respuesta por parte de Pemex y de autoridades estatales, habitantes de las rancherías Chicozapote primera y segunda sección cerraron la carretera Villahermosa–Frontera, a la altura del poblado Santa Cruz, como medida de presión para que se atienda la fuga y se esclarezcan las muertes.

Don Santana Hernández Hernández, uno de los pobladores, explicó que la decisión de bloquear la vialidad se tomó porque no han recibido atención de ninguna autoridad competente. Indicó que las personas fallecidas eran campesinos que acudieron por la mañana a revisar el ganado que cuidaban, cuando se produjo la intoxicación.

Los habitantes denunciaron que en la región existen kilómetros de ductos que conducen hacia Campeche y que, aseguran, no han recibido mantenimiento adecuado, lo que ha generado constantes fugas y mantiene a las comunidades en una situación de riesgo permanente.

El Universal buscó la postura de Petróleos Mexicanos sobre los hechos; sin embargo, hasta el cierre de esta edición la empresa no había emitido información oficial al respecto. Con información de El Universal