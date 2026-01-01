Conductor embiste a motociclista y se da a la fuga, en Saltillo

Saltillo
/ 1 enero 2026
    Conductor embiste a motociclista y se da a la fuga, en Saltillo
    El joven fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

Iba de visita con una amiga a la colonia Tierra y Libertad y sufrió accidente

Un joven fue llevado de urgencia al Hospital General de Saltillo tras sufrir un accidente de motocicleta mientras paseaba por el rumbo de la colonia Tierra y Libertad.

El afectado, Ángel David, de 19 años de edad, presentó heridas cortantes en el rostro y lesiones en la región cervical. Cerca de las 4:00 de la tarde, circulaba en sentido norte sobre la avenida Libertad. Una camioneta Ford, color gris, transitaba en sentido contrario sobre la misma avenida y fue la que invadió el carril opuesto. El vehículo embistió al motociclista, quien fue derribado y quedó malherido, para después darse a la fuga.

Paramédicos de la Cruz Roja, a bordo de la ambulancia 224, acudieron para brindarle atención al lesionado. Elementos de Tránsito Municipal únicamente procedieron al aseguramiento de la motocicleta, y no se logró obtener información del responsable para su localización.

