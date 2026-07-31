Reportan cinco presuntos criminales abatidos en enfrentamiento en Los Ramones, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León. Un enfrentamiento entre civiles armados y efectivos de Fuerza Civil en el municipio de Los Ramones, Nuevo León, dejó un saldo de cinco civiles armados abatidos, así como el aseguramiento de material bélico, este viernes.

La activación del Operativo Muralla se registró en esa zona luego de que se ubicó un punto de operación de una célula criminal.

”Como resultado de los trabajos permanentes de inteligencia, análisis criminal y despliegues estratégicos implementados para contener la operación de grupos delictivos en la región citrícola y el oriente del estado, elementos de la División de Inteligencia y de División de Contol Territorial de Fuerza Civil, georreferenciaron un punto estrátegico de operación de una célula criminal en el municipio de Los Ramones”, informó la autoridad estatal.