Reportan cinco presuntos criminales abatidos en enfrentamiento en Los Ramones, Nuevo León

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    Reportan cinco presuntos criminales abatidos en enfrentamiento en Los Ramones, Nuevo León
    Cinco civiles armados murieron tras un enfrentamiento con Fuerza Civil en Los Ramones; autoridades aseguraron armas, un vehículo y equipo táctico. Archivo

Los hechos también dejaron el aseguramiento de un vehículo y material bélico, reportó la Secretaría de Seguridad estatal

Monterrey, Nuevo León. Un enfrentamiento entre civiles armados y efectivos de Fuerza Civil en el municipio de Los Ramones, Nuevo León, dejó un saldo de cinco civiles armados abatidos, así como el aseguramiento de material bélico, este viernes.

La activación del Operativo Muralla se registró en esa zona luego de que se ubicó un punto de operación de una célula criminal.

”Como resultado de los trabajos permanentes de inteligencia, análisis criminal y despliegues estratégicos implementados para contener la operación de grupos delictivos en la región citrícola y el oriente del estado, elementos de la División de Inteligencia y de División de Contol Territorial de Fuerza Civil, georreferenciaron un punto estrátegico de operación de una célula criminal en el municipio de Los Ramones”, informó la autoridad estatal.

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La intervención se realizó sobre la Carretera libre a Reynosa y los sospechosos, al verse sorprendidos accionaron sus armas contra los elementos que repelieron la agresión.

El resultado preliminar es de cinco civiles armados abatidos, cinco armas largas aseguradas, un vehículo, así como diverso equipo táctico y balístico.

De parte del personal de Fuerza Civil no se reportaron bajas ni lesionados.

En el lugar se mantiene la presencia operativa en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, mientras personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense procesan la escena.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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