Hombre ingresa a vivienda en Monterrey y golpea e intenta abusar de mujer de la tercera edad

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    Hombre ingresa a vivienda en Monterrey y golpea e intenta abusar de mujer de la tercera edad
    Un hombre ingresó a la vivienda de una persona de la tercera edad para robarle e intentó agredirla sexualmente, en Monterrey, Nuevo León. PEXELS

Los hechos se registraron este martes en una vivienda del centro de Monterrey ubicada por la calle Vallarta

MONTERREY, NL.- Un hombre ingresó a la vivienda de una persona de la tercera edad para robarle e intentó agredirla sexualmente, en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se registraron en una vivienda de la calle Vallarta en el centro de la capital del estado, este martes.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se recibió el reporte una mujer de la tercera edad lesionada por golpes, a la central de radio de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-en-monterrey-mujer-con-orden-de-aprehension-vigente-en-sinaloa-GF22419942

La lesionada fue identificada como Laura Izaguirre, de 64 años, quien presentaba golpes en distintas partes de su cuerpo.

Una hija de la víctima mencionó que su madre la llamó y le dijo que un hombre había ingresado a la vivienda que habita armado con un arma de fuego y la golpeó por lo que llamó al 911.

De acuerdo con la declaración de la propia Izaguirre, aproximadamente a las 06:00 horas sorprendió al sujeto adentro de su vivienda, quien la amenazó y le exigió dinero.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-en-monterrey-a-dos-hermanos-investigados-por-robo-de-camionetas-en-coahuila-FL22291602

El hombre se apoderó de 4 mil pesos, así como una cadena de oro y un teléfono celular, posteriormente la amenazó con un arma de fuego e intentó agredirla sexualmente.

Precisó que ella se resistió y el sujeto huyó brincando el barandal hacia la calle, sin que pudiera identificar el rumbo de escape.

Para ser atendida de las lesiones que presentaba, la mujer fue trasladada a un hospital para su atención médica.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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