$!Rescatan a menor de tres años que caminaba sola en la vía pública en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un agente de Tránsito rescató a una niña de tres años que caminaba sola por las calles del municipio de Guadalupe, en Nuevo León. La menor fue visualizada sobre la avenida Eloy Cavazos en la colonia Lomas de Tolteca.

El agente circulaba por ese sector cuando se percató de que la menor caminaba sola por lo que detuvo su marcha y descendió de la unidad para resguardarla. De inmediato, solicitó el apoyo a la Policía de la Mujer, que de inmediato se trasladaron al lugar para hacerse cargo de la menor y ubicar a sus familiares.

MENOR SE ENCONTRABA AL CUIDADO DE SU TÍA; SALIÓ DE CASA TRAS UN DESCUIDO Los oficiales entrevistaron a personas de un negocio cercano y posteriormente llegó una mujer que se identificó como tía de la niña. Dijo que vive por ese sector y que la menor estaba bajo su cuidado, pero cuando limpiaba el patio, se descuidó, por lo que no se percató de que abrió el barandal y salió a la calle. La menor caminó hasta el cruce de Eloy Cavazos y Manuel Ávila Camacho.

Ante los hechos, la menor fue trasladada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe para realizarle el dictamen médico correspondiente y verificar que se encontraba en buenas condiciones. Posteriormente, la menor fue entregada a su padre, quien acreditó su identidad y parentesco.