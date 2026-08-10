Rescatan a menor de tres años que caminaba sola en la vía pública en NL

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México
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    Rescatan a menor de tres años que caminaba sola en la vía pública en NL
    Un agente de Tránsito resguardó a una niña de tres años que caminaba sola en Guadalupe, Nuevo León; posteriormente fue entregada a su padre. Fotos: cortesía
    Rescatan a menor de tres años que caminaba sola en la vía pública en NL

Los hechos se registraron en la colonia Lomas de Tolteca en el municipio de Guadalupe

Monterrey, Nuevo León.- Un agente de Tránsito rescató a una niña de tres años que caminaba sola por las calles del municipio de Guadalupe, en Nuevo León.

La menor fue visualizada sobre la avenida Eloy Cavazos en la colonia Lomas de Tolteca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/autoridades-federales-reconocen-a-nuevo-leon-por-reduccion-de-delitos-ocupa-lugar-25-con-mas-homicidios-FH22701523

El agente circulaba por ese sector cuando se percató de que la menor caminaba sola por lo que detuvo su marcha y descendió de la unidad para resguardarla.

De inmediato, solicitó el apoyo a la Policía de la Mujer, que de inmediato se trasladaron al lugar para hacerse cargo de la menor y ubicar a sus familiares.

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MENOR SE ENCONTRABA AL CUIDADO DE SU TÍA; SALIÓ DE CASA TRAS UN DESCUIDO

Los oficiales entrevistaron a personas de un negocio cercano y posteriormente llegó una mujer que se identificó como tía de la niña.

Dijo que vive por ese sector y que la menor estaba bajo su cuidado, pero cuando limpiaba el patio, se descuidó, por lo que no se percató de que abrió el barandal y salió a la calle.

La menor caminó hasta el cruce de Eloy Cavazos y Manuel Ávila Camacho.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rescatan-en-nuevo-leon-a-16-perros-chihuahua-que-habitaban-en-condiciones-insalubres-IH22700855

Ante los hechos, la menor fue trasladada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe para realizarle el dictamen médico correspondiente y verificar que se encontraba en buenas condiciones.

Posteriormente, la menor fue entregada a su padre, quien acreditó su identidad y parentesco.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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