Rescatan en Nuevo León a 16 perros chihuahua que habitaban en condiciones insalubres

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    Rescatan en Nuevo León a 16 perros chihuahua que habitaban en condiciones insalubres
    Tras la hospitalización de su dueña, elementos de la Nueva División Ambiental en Nuevo León rescataron a 16 perros chihuahua que vivían en condiciones precarias. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
    Rescatan en Nuevo León a 16 perros chihuahua que habitaban en condiciones insalubres
    Tras la hospitalización de su dueña, elementos de la Nueva División Ambiental en Nuevo León rescataron a 16 perros chihuahua que vivían en condiciones precarias. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
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    Tras la hospitalización de su dueña, elementos de la Nueva División Ambiental en Nuevo León rescataron a 16 perros chihuahua que vivían en condiciones precarias. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
    Rescatan en Nuevo León a 16 perros chihuahua que habitaban en condiciones insalubres
    Tras la hospitalización de su dueña, elementos de la Nueva División Ambiental en Nuevo León rescataron a 16 perros chihuahua que vivían en condiciones precarias. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Los animales fueron resguardados luego de que su dueña fue hospitalizada tras sufrir un accidente

MONTERREY, NL.- Tras la hospitalización de su dueña, una mujer que habita en San Nicolás de los Garza, elementos de la Nueva División Ambiental en Nuevo León rescataron a 16 perros chihuahua que vivían en condiciones precarias.

A través de la coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente resguardó a los animales que se encontraban al interior de una vivienda en la colonia Fidel Velázquez.

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Tras una inspección se detectó que las condiciones sanitarias ponían en riesgo el bienestar de los animales.

Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente, destacó la importancia de atender este tipo de situaciones.

“Los animales estaban en un espacio sin luz natural, con acumulación de residuos, y sin atención médica”, precisó el funcionario estatal.

Indicó que gracias a un reporte ciudadano se pudo resguardar a los canes y trasladarlos con los especialistas para su atención.

En el lugar se verificó las condiciones en las que estaban los 16 perros, todos de raza Chihuahua con edades que van desde las dos semanas hasta los 10 años.

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“Durante la revisión se observó que los animales permanecían debajo de una escalera, en un espacio reducido y sin iluminación natural, con condiciones sanitarias deficientes. Algunos presentaban problemas de salud visibles y no contaban con esquema de vacunación y desparasitación”, detalló la dependencia estatal.

Los canes fueron trasladados a veterinarias privadas para recibir atención, en tanto se determina su situación conforme a las disposiciones legales aplicables.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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