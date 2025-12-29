Ronald Johnson, embajador de EU en México, lamenta accidente del Tren Interoceánico

México
/ 29 diciembre 2025
    Ronald Johnson, embajador de EU en México, lamenta accidente del Tren Interoceánico
    Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, escribió un mensaje donde expresa sus condolencias por el terrible accidente. VANGUARDIA

A través de un breve mensaje en X, el diplomático lamentó los hechos que dejaron 13 fallecidos y casi 100 lesionados en Oaxaca

El pasado 29 de diciembre se registró un fatídico accidente en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z en la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, con 250 personas a bordo.

Tras estos terribles hechos, instituciones han presentado sus condolencias, pues se contabilizó un total de 13 fallecidos y 98 lesionados, de los cuales 36 reciben atención médica especializada.

TE PUEDE INTERESAR: Realiza FGR peritajes donde descarriló Tren del Istmo

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó entre las personas que se manifestaron por el accidente del tren. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el diplomático escribió:

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca. Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados”.

$!VANGUARDIA
VANGUARDIA

CRONOLOGÍA DEL ACCIDENTE: ASÍ FUE EL DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO

De acuerdo con el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), el terrible accidente del Corredor del Istmo ocurrió a las 09:28 horas locales sobre la Línea Z, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela.

“Se descarriló una de las locomotoras del tren Interoceánico lo que conllevó a que los cuatro vagones salieran de las vías”, explicó durante la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

$!Ronald Johnson, embajador de EU en México, lamenta accidente del Tren Interoceánico

Detalló que el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves. En un primer momento, se activaron protocolos de emergencia donde participaron la Semar, la Cruz Roja, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Protección Civil y el Grupo Ferroviario del Sureste.

TE PUEDE INTERESAR: Visita Claudia Sheinbaum a heridos por accidente de tren Interoceánico

Morales Ángeles, títular de la Marina, señaló que antes del accidente se realizó la inspección habitual de la vía con un vehículo explorador. “En esta ocasión, el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren”, afirmó.

(Con información de VANGUARDIA | Karla Velázquez)

Temas


Accidentes
Descarrilamiento
Trenes

Localizaciones


Oaxaca

Organizaciones


Embajada De Estados Unidos

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Pobres y ricos

Pobres y ricos
true

Marx Arriaga, la herencia nefasta de AMLO
Protección Civil reportó que dos empleados fallecieron tras ser aplastados por una máquina en la planta Carrier de la colonia El Lechugal; el accidente ocurrió en el área de carga y descarga.

Mueren aplastados por máquina dos trabajadores de Carrier en Nuevo León
La Fiscalía de Quintana Roo informó que Nataly Montserrat González Barro, prima de la esposa del “Capi” Pérez, fue localizada sin vida en Cancún. No presentaba signos visibles de violencia y el caso se investiga con perspectiva de género

Encuentran sin vida a Nataly Montserrat, prima de la esposa de Capi Pérez; FGE de Quintana Roo investiga

El SMN alertó que el frente frío 25 y una masa de aire ártico provocarán lluvias intensas, viento del “Norte” de hasta 110 km/h, nevadas en zonas serranas y temperaturas de hasta -10 °C en el norte del país

Frente frío 25 provocará temperaturas de hasta -10 °C, lluvias intensas y evento de ‘Norte’ en estos estados
La Coordinación de Programas para el Bienestar advirtió sobre mensajes falsos que ofrecen créditos ligados a apoyos federales y recordó que los beneficios son gratuitos, directos y sin intermediarios

Gobierno de México alerta por fraudes que ofrecen supuestos créditos de Programas para el Bienestar
La Titi se encontraba enferma desde hace meses y murió este domingo víctimas de complicaciones de la enfermedad que la aquejaba

Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León
Los Giants derrotaron 34-10 a los Raiders en el estadio de Las Vegas, en un duelo marcado por el control ofensivo visitante y un regreso de despeje clave.

Raiders caen en casa ante Giants y cierran año con 14 derrotas