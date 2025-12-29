$!Ronald Johnson, embajador de EU en México, lamenta accidente del Tren Interoceánico

El pasado 29 de diciembre se registró un fatídico accidente en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z en la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, con 250 personas a bordo.

Tras estos terribles hechos, instituciones han presentado sus condolencias, pues se contabilizó un total de 13 fallecidos y 98 lesionados, de los cuales 36 reciben atención médica especializada.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó entre las personas que se manifestaron por el accidente del tren. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el diplomático escribió:

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca. Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados”.