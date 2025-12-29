Ronald Johnson, embajador de EU en México, lamenta accidente del Tren Interoceánico
A través de un breve mensaje en X, el diplomático lamentó los hechos que dejaron 13 fallecidos y casi 100 lesionados en Oaxaca
El pasado 29 de diciembre se registró un fatídico accidente en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z en la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, con 250 personas a bordo.
Tras estos terribles hechos, instituciones han presentado sus condolencias, pues se contabilizó un total de 13 fallecidos y 98 lesionados, de los cuales 36 reciben atención médica especializada.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó entre las personas que se manifestaron por el accidente del tren. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el diplomático escribió:
“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca. Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados”.
CRONOLOGÍA DEL ACCIDENTE: ASÍ FUE EL DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO
De acuerdo con el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), el terrible accidente del Corredor del Istmo ocurrió a las 09:28 horas locales sobre la Línea Z, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela.
“Se descarriló una de las locomotoras del tren Interoceánico lo que conllevó a que los cuatro vagones salieran de las vías”, explicó durante la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Detalló que el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves. En un primer momento, se activaron protocolos de emergencia donde participaron la Semar, la Cruz Roja, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Protección Civil y el Grupo Ferroviario del Sureste.
Morales Ángeles, títular de la Marina, señaló que antes del accidente se realizó la inspección habitual de la vía con un vehículo explorador. “En esta ocasión, el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren”, afirmó.
