Visita Claudia Sheinbaum a heridos por accidente de tren Interoceánico

La Presidenta Claudia Sheinbaum recorre este lunes el Hospital del ISSSTE en Tehuantepec, donde fueron hospitalizadas algunas de las personas heridas tras el descarrilamiento del tren Interoceánico ocurrido ayer.

De acuerdo con la Mandataria, la intención de su visita es acudir a los hospitales donde están los heridos para estar cerca de ellos y conocer de primera mano sus necesidades.

TE PUEDE INTERESAR: Los accidentes e incidentes en el Tren Maya y el Tren Interoceánico en 2025

A su llegada al ISSSTE de Tehuantepec, la Presidenta iba acompañada por el Almirante Raymundo Morales, Secretario de Marina, dependencia responsable de la operación del ferrocarril del Istmo; así como por el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch; y el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina.

Hasta anoche, cinco personas lesionadas -dos hombres y tres mujeres- recibían atención médica en la Clínica Hospital Tehuantepec.

“Actualmente se les está brindando atención en el ISSSTE a cinco personas heridas en la Clínica Hospital Tehuantepec y una que se encuentra en traslado. Cuatro de ellas se encuentran estables y una se reporta grave. Seguiré informando”, compartió Martí Batres en redes sociales.