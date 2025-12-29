Realiza FGR peritajes donde descarriló Tren del Istmo

México
/ 29 diciembre 2025
    Realiza FGR peritajes donde descarriló Tren del Istmo
    Elementos de Marina y Guardia Nacional montan un cerco de seguridad en inmediaciones de la zona en donde se descarriló el día de ayer el Tren Interoceánico. FOTO: CUARTOSCURO

Agentes ministeriales iniciaron entrevistas con testigos del accidente e inspeccionan el ferrocarril siniestrado y las vías

Peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) en distintas especialidades, entre ellos en tránsito terrestre, están recabando evidencias en el lugar donde el Tren Interoceánico se descarriló ayer en Oaxaca con un saldo de 13 personas fallecidas y 98 heridas.

En un comunicado, la FGR informó que personal ministerial está entrevistando a testigos de los hechos y se lleva a cabo una inspección del ferrocarril siniestrado y de las vías.

TE PUEDE INTERESAR: Visita Claudia Sheinbaum a heridos por accidente de tren Interoceánico

“Entre las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, se realizó el resguardo de la zona, policías federales ministeriales han entrevistado a testigos y víctimas, además de realizar inspecciones del lugar y del tren; en tanto, peritos han realizado la recopilación y levantamiento de indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes”, señaló.

Ayer, a las 9:28 horas, el convoy que cubría la ruta Salina Cruz - Coatzacoalcos se descarriló en una curva ubicada entre la población de Nizanda y Chivela, en Oaxaca.

El accidente, de acuerdo con la versión dada a conocer por la Secretaría de Marina, que es la que opera el tren, ocurrió luego de que una locomotora se saliera de la vía, lo que a su vez ocasionó que los cuatro vagones se desacoplaran de los rieles, uno cayó al fondo de un barranco, otro quedó suspendido sobre el talud y los dos restantes a la deriva de la vía.

Además de los especialistas en tránsito terrestre, indicó la FGR, al lugar también fueron enviados peritos en fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, así como química y seguridad industrial forense.

“La prioridad de la Fiscalía General de la República es esclarecer las causas de lo ocurrido para conocer la verdad de los hechos, a través de una investigación profesional con rigor científico, que coloque a las víctimas en el centro. Tan pronto se tengan mayores elementos, se darán a conocer de inmediato”, señaló.

El ferrocarril que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico es operado por la empresa del Corredor Interoceánico que es controlada por la Secretaría de Marina, dependencia que a su vez fue la responsable de la rehabilitación de la vía para que operara como tren de pasajeros.

Temas


Accidentes
Justicia
Trenes

