Ruba anuncia su llegada a Aguascalientes con más de 5,000 viviendas

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    Ruba anuncia su llegada a Aguascalientes con más de 5,000 viviendas
    Directivos de Ruba y Grupo San Cristóbal durante la presentación de los nuevos proyectos de vivienda que iniciarán en 2027. FOTO: CORTESÍA

Con tres nuevos desarrollos habitacionales, Grupo Ruba proyecta la creación de 570 empleos directos y consolida su expansión nacional

Ruba iniciará operaciones en Aguascalientes en alianza con Grupo San Cristóbal, con tres desarrollos habitacionales que contemplan más de 5,000 viviendas, ampliando su presencia a 14 estados del país.

Como parte de este anuncio, directivos de ambas empresas sostuvieron una reunión con la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, en la que presentaron los proyectos Viñedos Ribier, Senda Ámbar y Soleo, dirigidos a los segmentos de vivienda tradicional y media, los cuales estarán ubicados en zonas al norte, poniente y sur de la entidad.

Los desarrollos, en conjunto, contemplan una reserva territorial de 106.53 hectáreas y una inversión proyectada de 6,405 millones de pesos a lo largo de 10 años. La edificación está prevista para iniciar a mediados de 2027 y se desarrollará durante la siguiente década. El plan considera, además, la generación de un promedio de 570 empleos directos a lo largo de ese periodo, en una iniciativa que no solo impacta el desarrollo de vivienda, sino que representa un empuje a la actividad económica asociada a la construcción y su cadena de proveeduría.

“Para Ruba, llegar a una nueva ciudad representa un compromiso con visión de largo plazo y la responsabilidad de contribuir no solo al desarrollo urbano, sino también al crecimiento económico y social, mediante la generación de valor, el impulso al bienestar y la contribución a una mejor calidad de vida para las familias”, comentó Jesús Sandoval, director general de Ruba.

Por su parte, Luis Fernando Camarena Ávila, director general de Grupo San Cristóbal, señaló: “Aguascalientes se ha consolidado como un referente nacional para la inversión y el desarrollo. Reconocemos el trabajo del Gobierno del Estado para generar las condiciones que impulsan proyectos de largo plazo. Asimismo, agradecemos a Grupo Ruba por su confianza y por aportar su experiencia y trayectoria a esta iniciativa”.

En el encuentro, además de la gobernadora y directivos de ambas desarrolladoras, estuvieron presentes Rodolfo Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (SEDECYT), y Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo. Por parte de Ruba asistieron Francisco Gaytán, director ejecutivo; Octavio Valenzuela, director regional; Rodrigo Baltazar Ruiz, director de la nueva plaza en Aguascalientes y los accionistas Ricardo Terrazas Duque, Rodrigo Mares Terrazas y Andrés Laguette. Asimismo, por parte de Grupo San Cristóbal estuvo presente su equipo directivo.

Esta alianza estratégica une a Grupo San Cristóbal, que mantiene una posición de liderazgo en la región, respaldada por más de 25 años de experiencia y la construcción de más de 39,500 viviendas, con la amplia trayectoria de más de 46 años de Grupo Ruba, desarrolladora líder del sector de la vivienda en México, con más de 275 mil viviendas entregadas.

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