Ruba anuncia su llegada a Aguascalientes con más de 5,000 viviendas

Ruba iniciará operaciones en Aguascalientes en alianza con Grupo San Cristóbal, con tres desarrollos habitacionales que contemplan más de 5,000 viviendas, ampliando su presencia a 14 estados del país.

Como parte de este anuncio, directivos de ambas empresas sostuvieron una reunión con la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, en la que presentaron los proyectos Viñedos Ribier, Senda Ámbar y Soleo, dirigidos a los segmentos de vivienda tradicional y media, los cuales estarán ubicados en zonas al norte, poniente y sur de la entidad.

Los desarrollos, en conjunto, contemplan una reserva territorial de 106.53 hectáreas y una inversión proyectada de 6,405 millones de pesos a lo largo de 10 años. La edificación está prevista para iniciar a mediados de 2027 y se desarrollará durante la siguiente década. El plan considera, además, la generación de un promedio de 570 empleos directos a lo largo de ese periodo, en una iniciativa que no solo impacta el desarrollo de vivienda, sino que representa un empuje a la actividad económica asociada a la construcción y su cadena de proveeduría.