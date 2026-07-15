¿El IMSS puede negarte la pensión? Así funciona la conservación de derechos y por qué es un requisito clave
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Conocer cómo funciona este periodo y qué hacer si ya venció puede evitar que tu solicitud sea rechazada.
Miles de trabajadores que cotizaron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes del 1 de julio de 1997 pueden acceder a una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la llamada Ley 73. Sin embargo, además de cumplir con la edad y el número mínimo de semanas cotizadas, existe un requisito que suele generar dudas: la conservación de derechos.
No cumplir con este criterio puede ser motivo para que el IMSS emita una negativa de pensión, por lo que es importante conocer en qué consiste y cómo puede recuperarse.
¿Qué es la conservación de derechos del IMSS?
La conservación de derechos es el periodo durante el cual un trabajador mantiene el derecho de solicitar una pensión después de haber dejado de cotizar en el régimen obligatorio del IMSS.
Este plazo equivale a la cuarta parte del tiempo total que la persona cotizó de manera formal. Por ejemplo, si un trabajador acumuló 1,000 semanas de cotización, conservará sus derechos durante 250 semanas posteriores a su baja laboral, es decir, aproximadamente cuatro años y diez meses.
Durante ese tiempo es posible solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez o, en algunos casos, pensiones por viudez, orfandad o ascendencia que no deriven de un riesgo de trabajo.
¿Por qué puede ser causa de negativa de pensión?
La conservación de derechos es uno de los requisitos establecidos para quienes buscan pensionarse bajo la Ley 73 del IMSS.
Si el trabajador deja pasar ese periodo sin solicitar la pensión y no reactiva su situación ante el Instituto, el IMSS puede negar la pensión por no cumplir con este requisito, aun cuando la persona reúna la edad y las semanas de cotización necesarias.
¿Cómo recuperar la conservación de derechos?
La buena noticia es que este derecho puede actualizarse mediante nuevas cotizaciones al IMSS.
El tiempo necesario dependerá de cuánto haya transcurrido desde la baja laboral:
- Si no han pasado más de tres años, la conservación de derechos se recupera al volver a cotizar.
- Si han transcurrido más de tres años y hasta seis años, será necesario acumular al menos 26 semanas de nuevas cotizaciones.
- Si han pasado más de seis años, deberán cotizarse como mínimo 52 semanas para recuperar este derecho.
Modalidad 10: una alternativa para reactivar cotizaciones
Una opción para quienes trabajan de manera independiente es incorporarse al IMSS mediante la Modalidad 10, esquema que permite acceder a seguridad social, atención médica y ahorro para el retiro sin depender de un patrón.
Además de estos beneficios, esta modalidad permite reactivar las cotizaciones y recuperar la conservación de derechos cuando se cumplen los requisitos establecidos.
Evita prácticas que puedan afectar tu pensión
Especialistas en pensiones recomiendan evitar la llamada simulación laboral, una práctica que consiste en aparentar una relación de trabajo únicamente para acumular semanas de cotización.
Si el IMSS detecta que no existió una relación laboral real, puede cancelar el proceso de jubilación o negar la pensión. Por ello, antes de tomar cualquier decisión para reactivar tus derechos, lo más recomendable es acudir con un especialista en seguridad social o pensiones que analice tu caso y te oriente sobre la mejor alternativa.