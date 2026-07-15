¿El IMSS puede negarte la pensión? Así funciona la conservación de derechos y por qué es un requisito clave

Miles de trabajadores que cotizaron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) antes del 1 de julio de 1997 pueden acceder a una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la llamada Ley 73. Sin embargo, además de cumplir con la edad y el número mínimo de semanas cotizadas, existe un requisito que suele generar dudas: la conservación de derechos.

No cumplir con este criterio puede ser motivo para que el IMSS emita una negativa de pensión, por lo que es importante conocer en qué consiste y cómo puede recuperarse.

¿Qué es la conservación de derechos del IMSS?

La conservación de derechos es el periodo durante el cual un trabajador mantiene el derecho de solicitar una pensión después de haber dejado de cotizar en el régimen obligatorio del IMSS.

Este plazo equivale a la cuarta parte del tiempo total que la persona cotizó de manera formal. Por ejemplo, si un trabajador acumuló 1,000 semanas de cotización, conservará sus derechos durante 250 semanas posteriores a su baja laboral, es decir, aproximadamente cuatro años y diez meses.

Durante ese tiempo es posible solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez o, en algunos casos, pensiones por viudez, orfandad o ascendencia que no deriven de un riesgo de trabajo.

¿Por qué puede ser causa de negativa de pensión?

La conservación de derechos es uno de los requisitos establecidos para quienes buscan pensionarse bajo la Ley 73 del IMSS.

Si el trabajador deja pasar ese periodo sin solicitar la pensión y no reactiva su situación ante el Instituto, el IMSS puede negar la pensión por no cumplir con este requisito, aun cuando la persona reúna la edad y las semanas de cotización necesarias.