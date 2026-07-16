Pagar los gastos del hogar hace más felices al 71% de los mexicanos, según encuesta del Inegi

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) revela que 71% de los mexicanos que consideran que pueden cubrir con facilidad los gastos del hogar manifiestan una satisfacción alta con su vida. En contraste, entre quienes enfrentan dificultades económicas, ese porcentaje disminuye hasta 44.1% , reflejando el impacto que las finanzas tienen en el bienestar emocional.

Durante años se ha pensado que ganar más dinero es el camino directo hacia la felicidad. Sin embargo, una nueva radiografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ) muestra que la percepción de bienestar económico depende menos del monto del ingreso y más de la capacidad para cumplir con los gastos cotidianos sin preocupaciones.

Los resultados muestran que la estabilidad económica no solo se mide en cifras, sino también en la sensación de seguridad que brinda llegar a fin de mes sin recurrir constantemente a préstamos o endeudamiento.

EL BIENESTAR ECONÓMICO VA MÁS ALLÁ DEL SALARIO

La encuesta destaca que el bienestar financiero subjetivo no depende únicamente del ingreso mensual. Para los especialistas, existen tres elementos que influyen directamente en la percepción de estabilidad económica.

Los pilares identificados por el Inegi son:

· Capacidad para cubrir los gastos habituales del hogar.

· Nivel de endeudamiento, especialmente cuando se recurre a créditos para solventar comida, servicios o renta.

· Expectativas económicas futuras, es decir, la confianza de contar con ingresos suficientes en los próximos años.

Esta combinación explica por qué personas con ingresos similares pueden experimentar niveles muy distintos de satisfacción personal, dependiendo de cómo administran sus recursos y de la seguridad que perciben respecto a su situación financiera.

LAS DEUDAS TAMBIÉN AFECTAN EL ESTADO DE ÁNIMO

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la estrecha relación entre las deudas y la salud emocional.

Cuando una persona necesita pedir préstamos para cubrir gastos básicos, el impacto no solo aparece en su bolsillo, sino también en su bienestar psicológico. El estrés financiero incrementa la preocupación cotidiana y modifica la percepción de calidad de vida.

En una escala de satisfacción del 1 al 10, quienes reportan facilidad para cubrir sus gastos alcanzan un promedio de 8.99 puntos. En cambio, quienes enfrentan dificultades económicas obtienen 7.98, una diferencia que refleja cómo la incertidumbre financiera influye directamente en la percepción de felicidad.

El estudio también evaluó el llamado balance anímico, indicador que compara emociones positivas y negativas durante el día. Las personas con estabilidad financiera alcanzaron 5.69 puntos, mientras que quienes viven bajo presión económica registraron 4.21, mostrando una mayor presencia de ansiedad, estrés y preocupación.

ASÍ LLEGAN LOS MEXICANOS A FIN DE MES

La ENBIARE ofrece una fotografía nacional sobre cómo perciben los adultos mexicanos su capacidad para afrontar los gastos del hogar.

Los resultados muestran que:

· 45.1% considera que cubre sus gastos fácil o muy fácilmente.

· 37.5% afirma que la situación no es ni fácil ni difícil.

· 17.3% reconoce tener dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes.

La encuesta también encontró diferencias por género. El 19.2% de las mujeres señaló enfrentar dificultades económicas, frente al 15.2% de los hombres, lo que evidencia una mayor presión financiera sobre la población femenina.

LAS DIFERENCIAS ENTRE ESTADOS TAMBIÉN SON EVIDENTES

La percepción sobre la estabilidad económica cambia considerablemente según la entidad donde viven las personas.

Los estados con mayor porcentaje de habitantes que reportan dificultades para cubrir sus gastos son:

· Guerrero (28.1%).

· Tabasco (26.3%).

· Oaxaca (25.8%).

· Nayarit (25.2%).

· Chiapas (24.4%).

En contraste, las entidades con mejores indicadores fueron:

· Baja California (9.8%).

· Coahuila (10.1%).

· Nuevo León (11%).

Estas diferencias reflejan cómo las condiciones económicas regionales influyen en la percepción del bienestar y en la tranquilidad financiera de los hogares.

MÁS DE LA MITAD CREE HABER SUPERADO A SUS PADRES

Otro de los apartados de la encuesta analiza la percepción sobre la movilidad social.

El 53.3% de los mexicanos considera que actualmente tiene un nivel socioeconómico superior al que tuvieron sus padres, percepción que coincide con un promedio de satisfacción de 8.65 puntos.

No obstante, cuando se habla de patrimonio, la realidad cambia. Solo 37.3% considera haber superado a su familia de origen en la adquisición de bienes como una vivienda o activos duraderos. Esto revela que, aunque muchas personas sienten haber mejorado su situación económica, la construcción de patrimonio sigue siendo uno de los mayores desafíos para la clase media del país.

Como resume la ENBIARE, el bienestar financiero no depende exclusivamente del tamaño del ingreso, sino de la capacidad para vivir con estabilidad, reducir la incertidumbre y afrontar los gastos cotidianos sin que las deudas dominen la vida diaria.