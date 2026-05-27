Se enfrentan pobladores con maestros por bloqueos carreteros en Oaxaca

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México
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    Se enfrentan pobladores con maestros por bloqueos carreteros en Oaxaca
    En el lugar hubo detonaciones de arma de fuego, daño a vehículos de profesores, y afirman que hay dos profesores retenidos. Carolina Jiménez Mariscal

Habitantes de Villa de Mitla habían desalojado a los docentes, lo que generó un conflicto en el que, según reportes, hubo detonaciones

Habitantes de la Villa de Mitla desalojaron por la fuerza a maestros de la Sección 22 del SNTE que bloquearon la carretera que conduce a este municipio; sin embargo, tras la confrontación, los docentes se reagruparon y volvieron a bloquear la vía.

Alrededor de las 11:00 horas de la mañana de hoy, algunos pobladores comenzaron a organizarse para desalojar a los trabajadores de la educación, lo que ocasionó momentos de tensión.

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La confrontación inició alrededor de una hora después en la que los habitantes decidieron quitar el bloqueo. Esto originó un choque entre los pobladores y los maestros, en el que además de golpes se lanzaron piedras; así como la presunta detonación de armas de fuego.

Los integrantes de la Sección 22 del SNTE, momentos después, decidieron reagruparse y retomar el bloqueo a esta vía federal que también conecta a la capital del estado con la región del Istmo de Tehuantepec.

Hasta el momento, el gremio reportó que algunos docentes resultaron lesionados al ser golpeados con piedras y responsabilizó de esta agresión al Gobierno del estado de Oaxaca.

En su tercer día de paro indefinido de labores, maestros adheridos a la Sección 22 del SNTE bloquearon las principales carreteras que conectan al interior y exterior del estado de Oaxaca.

La movilización consistió en cinco bloqueos carreteros en Hacienda Blanca, vía que conduce hacia la Ciudad de México; Monumento a Juárez en Santa Cruz Xoxocotlán; el entronque de Mitla, que conecta principalmente a la región del Istmo de Tehuantepec.

Así como en la colonia González Guardado del municipio de Zaachila, carreteras que conduce a la región Costa y a los destinos turísticos de Huatulco y Puerto Escondido; y el crucero de Huayápam, con la que se conecta a la región de la Cuenca del Papaloapam.

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