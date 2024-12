Se reunirá Claudia Sheinbaum con consejeros del INE en enero; les pide transparencia

REDUCCIÓN PRESUPUESTAL

El presupuesto que se contemplaba para la realización de la elección del Poder Judicial de la Federación sufrió una reducción del 52.21 por ciento, derivado del recorte que se aprobó en la Cámara de Diputados respecto a los recursos que tendrá el instituto en 2025.

Inicialmente el instituto pedía 13 mil 205 millones de pesos para la primera elección del Poder Judicial, pero ahora contará con seis mil 329 millones de pesos.

La Comisión Temporal de Presupuesto del INE avaló estas modificaciones a los recursos, sin embargo destaca que los 7 mil 354 millones de pesos que recibirán los partidos políticos el próximo año no tendrán alguna modificación.

“Fueron 7 mil millones de pesos lo que se le destinó en el presupuesto de Egresos de la Federación y ellos tienen que decir en qué van a utilizar esos 7 mil millones y si requieren más, por qué requieren más”, mencionó.

“Entonces eso es lo que espero que planteen, no solamente en una reunión que tendremos, sino también que lo hagan público, que el pueblo de México conozca en qué se destina el presupuesto de los 7 mil millones o más que requieran para la elección. Mientras no se haga público y no se conozca en qué, pues es muy difícil saber por qué requieren más de 7 mil millones de pesos para realizar la elección”, puntualizó.