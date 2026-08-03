Sede judicial de $857 mdp construida por Sedena en Oaxaca acumula severas fallas

El edificio sede del Poder Judicial Federal en Oaxaca, construido en la década pasada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presenta múltiples fallas y se ha convertido en un problema para el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ). Los defectos del edificio, que costó 857 millones de pesos y que fue inaugurado en octubre de 2016, fueron diagnosticados desde 2021, y cinco años después no se han terminado los estudios necesarios para corregirlos.

Los problemas detectados incluyen separaciones, hundimientos y desplazamientos severos de los muros de contención; bardas perimetrales que no fueron construidas acorde a la normativa; una losa de concreto armado al centro de la planta baja del edificio principal que está causando afectaciones al sótano, fracturas en pisos de mármol y separaciones de muros interiores respecto de los pisos. También se realizaronestudios de geotecnia, con radar de penetración y de riesgo sísmico, que tampoco han sido suficientes. Fue hasta el pasado 21 de julio cuando el OAJ convocó una licitación para contratar a la empresa que complete los estudios y se puedan mitigar los daños en 2027.

A finales de 2024, el extinto Consejo de la Judicatura Federal ( CJF ) demandó a la Sedena ante la Corte para exigir un finiquito de 255 millones de pesos por la obra derivada del convenio firmado en 2013, el cual solo robusto dos años y fue calificado de ilegal por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que el Ejército no tenía atribuciones para realizar obras públicas de otras dependencias.

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