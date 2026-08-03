Sede judicial de $857 mdp construida por Sedena en Oaxaca acumula severas fallas

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    Sede judicial de $857 mdp construida por Sedena en Oaxaca acumula severas fallas
    Tras pagar $857 mdp, el Poder Judicial mantiene una demanda por $255 mdp contra la Sedena por la fallida obra de Oaxaca. REFORMA
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La sede judicial de Oaxaca, construida por Sedena en $857 mdp, sufre hundimientos y grietas; el OAJ licita nuevos estudios a casi una década de su inauguración

El edificio sede del Poder Judicial Federal en Oaxaca, construido en la década pasada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presenta múltiples fallas y se ha convertido en un problema para el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Los defectos del edificio, que costó 857 millones de pesos y que fue inaugurado en octubre de 2016, fueron diagnosticados desde 2021, y cinco años después no se han terminado los estudios necesarios para corregirlos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rebasa-deuda-publica-los-20-billones-al-primer-semestre-de-2026-PM22594931

Los problemas detectados incluyen separaciones, hundimientos y desplazamientos severos de los muros de contención; bardas perimetrales que no fueron construidas acorde a la normativa; una losa de concreto armado al centro de la planta baja del edificio principal que está causando afectaciones al sótano, fracturas en pisos de mármol y separaciones de muros interiores respecto de los pisos.

También se realizaronestudios de geotecnia, con radar de penetración y de riesgo sísmico, que tampoco han sido suficientes.

Fue hasta el pasado 21 de julio cuando el OAJ convocó una licitación para contratar a la empresa que complete los estudios y se puedan mitigar los daños en 2027.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/experto-advierte-que-en-el-90-de-las-carceles-de-mexico-mandan-los-internos-CM22592606

A finales de 2024, el extinto Consejo de la Judicatura Federal ( CJF ) demandó a la Sedena ante la Corte para exigir un finiquito de 255 millones de pesos por la obra derivada del convenio firmado en 2013, el cual solo robusto dos años y fue calificado de ilegal por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que el Ejército no tenía atribuciones para realizar obras públicas de otras dependencias.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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