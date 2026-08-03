Rebasa deuda pública los $20 billones al primer semestre de 2026

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México
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    Rebasa deuda pública los $20 billones al primer semestre de 2026
    Pese al discurso gubernamental de finanzas sanas, la deuda bruta del sector público federal continuó al alza y superó los $20 billones en el primer semestre. ChatGPT

La deuda bruta del sector público en México rebasó los $20 billones al corte de junio de 2026, lo que representa el 54.8% del PIB, revelan cifras de Hacienda

Mientras el Gobierno presume estabilidad en las finanzas públicas, la deuda sube y sube.

La deuda bruta del sector público federal se incrementó de 19 billones 714 mil 980 millones de pesos al cierre de 2025 a 20 billones 354 mil 850 millones de pesos al corte de junio de 2026, exhiben datos de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Con esto, el saldo de la deuda bruta pasó de representar 54.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a finales de 2025 a 54.8 por ciento ahora.

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La deuda bruta es la suma de todas las obligaciones financieras pendientes (internas y externas) del sector público y que comprende los pasivos del Gobierno federal, las empresas públicas del Estado y la banca de desarrollo, sin descontar activos financieros.

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que representa una medida más extensa de la deuda pública, ya que es una métrica neta que suma todas las obligaciones financieras y les resta los activos financieros disponibles, se elevó de 18 billones 577 mil 672 millones de pesos al cierre de 2025 a 19 billones 47 mil 660 millones de pesos a junio de este año, monto equivalente a 51.0 por ciento del PIB.

Al presentar el más reciente informe de finanzas públicas, Édgar Amador, secretario de Hacienda, defendió que este nivel de deuda medido por el SHRFSP se encuentra por debajo del promedio de 57.4 por ciento del PIB en América Latina.

Fausto Hernández Trillo, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que Hacienda se defiende al decir que la deuda sobre el PIB es menor a 60 por ciento, pero es un nivel de referencia para países que recaudan impuestos a niveles de más de 40 por ciento del PIB y México no llega ni a la mitad de eso.

“Los países europeos dijeron: 'hay alertas después de 60 por ciento', pero recaudan a 40-42 por ciento del PIB; México no tiene el mismo nivel de ingreso, pero con baja recaudación y bajo crecimiento sí se vuelve un problema el escalamiento de la deuda.

“Un foco rojo que tienen Fitch, Moody's y S&P es que México no está creciendo, independientemente del segundo trimestre (1.5 por ciento trimestral), que puede ser una buena noticia, pero habrá que discutir si es permanente o fue temporal por el Mundial”, señaló.

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Mauricio González, integrante del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ( IMEF)), dijo que el déficit fiscal y el creciente endeudamiento público se han vuelto una condición crónica de las finanzas gubernamentales, impulsada por ingresos públicos insuficientes.

La perspectiva de la deuda pública con respecto al PIB, advirtió, es que continúe su ascenso y en poco tiempo pueda rebasar el 60 por ciento del PIB, nivel con el que México podría perder su grado de inversión, algo que elevaría el costo del crédito y generaría turbulencias financieras.

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