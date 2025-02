Señalan en INE irregularidades en listados de candidatos al Poder Judicial

El Consejo General del INE discute los listados de candidatos a cargos del Poder Judicial, con la advertencia de que existen anomalías, e incluso, alteración de nombres.

Consejeros criticaron que pese a la exigencia al Senado de corregir las listas que entregó el 12 de febrero, las irregularidades continúan, y el organismo electoral tiene como plazo “fatal” para enviar a impresión de las boletas el próximo jueves.

Durante la discusión, la consejera Claudia Zavala reveló que en comparación con el listado recibido la semana pasada, en el nuevo documento que envió la Cámara alta eliminó a 15 candidatos e incluyó a seis, sin dar explicaciones.

“El INE requirió datos (al Senado) e hicieron cambios a las listas. El INE no está quitando ni está poniendo a nadie. Nos dan otro número de candidaturas, de dónde salen, por qué excluyeron, por qué incluyeron. Hay personas que no estaban y ya están, y hay personas que estaban y ya no están”, cuestionó.

Advirtió que ser transparentes y hacer públicos todos los listados es lo único que salvará al INE de ser acusado de alteración de las listas ante los tribunales.

Los consejeros advirtieron que incluso los números que está dando la Secretaría Ejecutiva difieren, pues se habló de 4 mil 224 y ahora aparecen 4 mil 221.

Insistieron en que las anomalías que se mantienen son nombres incorrectos, sin datos para contactarlos o sin identificaciones, pero también los mismos aspirantes registrados en cargos distintos, lo cual está prohibido.

El consejero Jorge Montaño, presidente de la comisión que organiza la elección judicial, deslindó al INE de las anomalías.

Esto debido a que la reforma judicial, impulsada por Morena, quita al organismo electoral la facultad que en todas las elecciones tiene de revisar que los candidatos cumplan con los requisitos legales e integrar las listas. Ahora sólo puede revisar y las anomalías deben ser resueltas por el Senado.

“Aún persisten errores e inconsistencia sin que hayan sido solventadas, motivo por el cual es importante señalar a la ciudadanía que el INE no es responsable de la información que fue aportada por el Senado”, apuntó.

La consejera Carla Humphrey advirtió que tienen dos días para corregir errores, pues tienen hasta el 20 de febrero para arrancar con la impresión de las boletas, que se calculan serán más de 600 millones.