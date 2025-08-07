SEP reacciona a fallo de SCJN para eliminar mención de Lorenzo Córdova en libros de texto

    SEP reacciona a fallo de SCJN para eliminar mención de Lorenzo Córdova en libros de texto
    El abogado de la SEP señaló que el fallo emitido por la SCJN para eliminar el hecho al que se vincula al expresidente del INE, Lorenzo Córdova , no tiene ningún efecto en los libros de texto para ciclo 2025-2026. FOTO: ESPECIAL

La defensa de la Secretaría de Educación afirmó que no tiene efecto sobre las publicaciones de ciclo 2025-2026

El abogado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Eurípides Flores señaló que el fallo emitido este miércoles por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar el hecho al que se vincula al excomisionado presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, no tiene ningún efecto en los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2025-2026.

“La resolución del día de hoy adoptada por una mayoría ad hoc en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene ningún efecto respecto de la edición de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2025-2026”, dijo en su cuenta de X.

La SCJN ordenó el miércoles a la SEP eliminar del libro “Proyectos Comunitarios” de sexto grado de primaria, la frase donde se acusa Córdova Vianello de burlarse de las “naciones originarias”.

PLEITO CÓRDOVA-SEP POR FRAGMENTO

La cita señala: “2015 - En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”.

En su demanda de amparo el exfuncionario electoral argumentó que se le exhibió como una persona violenta que discrimina, es inconstitucional, inconvencional, falso, injustificado, arbitrario, abusivo y doloso por parte de las autoridades, entre las cuales incluyó al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se afirma que el suscrito cometí discriminación y violencia en contra de representantes de las naciones originarias por supuestamente haberme mofado de ellos en el 2015, cuando fui Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Lo anterior, en franca y clara contravención a mis derechos humanos”, dijo Córdova en su demanda de amparo.

Cabe destacar que, tras darse a conocer la noticia, Córdova Vianello ofreció una disculpa y condenó la intervención ilegal de la llamada telefónica; motivo por el cual presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

“No mames, cabrón: es que, desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, había un mundo. No voy a mentir. Te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: ´Quiobo, jefe gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones´”, se escucha en el audio.

En su demanda de amparo sostiene que el contenido de los libros de texto se basa en un hecho ilícito, la intervención ilegal de su comunicación privada. Agregando que genera efectos graves y perjudiciales que afectan su derecho al honor, presunción de inocencia y al debido proceso.

