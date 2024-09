Siguen trabajos en quinta de Palenque, donde AMLO vivirá tras dejar Presidencia

Amlo YA SE RAJÓ! 🥳 ¡YA NO SE VA A PALENQUE! 💥 Bueno, todos sabíamos que no se iba a ir, porque no tiene palabra de honor. MOTIVO: TIENE PANICO DE IRSE Y QUE LLEGUE LA DEA A CHIAPAS Y SE LO LLEVE!! #HastaNuncaNarcoPresidenteAMLO pic.twitter.com/uYw00F09zQ

NO LLEGARÁ EL 1 DE OCTUBRE

La semana pasada, López Obrador anunció el cambio en su agenda, pues no vivirá en ‘La Chingada’ desde el 1 de octubre -cuando concluya su sexenio y sea la investidura de Claudia Sheinbaum-, como había anunciado en meses pasados.

“También decirle a la gente, aprovechando que ya es de dominio público que nos queremos mucho, me enteré que me van a esperar en Palenque y saben qué, no voy a llegar a Palenque, no me voy a ir a Palenque, me voy a ir aclimatando unos días aquí, ya de aquí me voy”, puntualizó en conferencia de prensa.

Sin embargo, aunque se desconoce el día en que llegará a Chiapas, simpatizantes de Morena se alistan para recibir al mandatario.