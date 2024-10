Sin registro de que Rocha Moya estuvo en EU durante la caída de ‘El Mayo’, según periodista

El Gobernador Rubén Rocha Moya no estuvo en Estados Unidos en las fechas cercanas al secuestro en Sinaloa y detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, junto con Joaquín Guzmán López, en El Paso, Texas de acuerdo con fuentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al periodista Luis Chaparro.

Es decir, la presunta confirmación contradicen con las declaraciones del Gobernador sobre el pasado 25 de julio y la emisión del fundador del Cártel de Sinaloa de una carta, en la que afirmó haber sido secuestrado al asistir a una reunión en la que se le había hecho creer que se encontraría con Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), presuntamente lesionado en el lugar y fallecido dentro de su automóvil.

“Esa persona (Rocha Moya) no entró al país en esa fecha ni en fechas cercanas. Se lo puedo asegurar. Todas las personas que ingresan al país están registradas en nuestro sistema, y no hay ningún registro de él”, afirmaron al periodista.

Sin embargo, el 10 de agosto, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y la entonces virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el Gobernador afirmó que “si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron, y si les creyó (Zambada), pues cayó en la trampa. No, no tenía por qué, Ya dije que esos problemas que son del gobierno los resolvemos en las instituciones [...] No hay nada que pueda vincularme a esos asuntos”.

Asegurado que ese día él se encontraba en un viaje de vacaciones en un avión privado prestado por el empresario Jesús Vizcarra, así que “tocó la casualidad”, de acudir en el mismo tiempo de la reunión. Rocha Moya afirmó que regresó del viaje un día después del secuestro de ‘El Mayo’. “Me enteré en la tarde-noche porque estaba fuera de la ciudad, y para ser claro, estaba en Los Ángeles”, aseguró el mandatario estatal.

Chaparro reportó para el medio de comunicación Saga, la inexistencia del registro de la CBP del ingreso del Rubén Rocha Moya al territorio estadounidense el pasado 25 de julio.

La oficina realizó una búsqueda exhaustiva utilizando el nombre completo del gobernador y hasta la fecha de nacimiento, pero su sistema no arrojó resultados.

NO VIAJÓ... MANDÓ SU CELULAR CON SU SECRETARIA

El periodista publicó la declaración de un sujeto ligado con el Cártel de Sinaloa, en la que afirmó con seguridad que Rocha nunca salió del estado, sino que mandó a una secretaria.

“Lo que hizo fue mandar a una secretaria con su teléfono para que pareciera que viajó a Estados Unidos, pero nunca fue. Ese viejo sabía lo que estaba pasando, sabía cómo sucedía y aceptó que ‘Los Chapitos’ usaran su nombre...”, indicó la fuente a Saga y Luis Chaparro.

Presuntamente, Rocha había abordado un avión de la empresa Servicio Ejecutivos Aéreos Viz, propiedad de su amigo Vizcarra Calderón, dueño de Salud Digna y SuKarne.

Bitácoras del avión, compartidas por medios de comunicación como Reforma, registraron que el mandatario partió a Los Ángeles en un vuelo programado a las 9:00 horas, mismo que aterrizó a las 11:15 horas en Estados Unidos. Revelaron que el Gobernador de Sinaloa viajó en compañía de varios integrantes de su familia en la aeronave Lear 45, con matrícula XA-SKA.