‘Todo el apoyo que requiera Colombia’... Sheinbaum se solidariza tras fuerte terremoto de 7.4 grados Richter

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que su administración permanece atenta a la evolución de la emergencia y mantiene comunicación con la Embajada de México en Colombia , así como con el representante diplomático colombiano en territorio nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este lunes la solidaridad del Gobierno de México con Colombia, luego del fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país sudamericano durante las primeras horas del día.

“Nos informaron del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra Embajada allá como con el embajador aquí”, declaró Sheinbaum.

El movimiento telúrico provocó afectaciones en distintas zonas del país. Reportes iniciales señalaron daños estructurales y personas heridas, mientras las autoridades colombianas comenzaron con las labores de evaluación y atención de la emergencia.

MÉXICO MANTIENE CONTACTO CON SU EMBAJADA

La presidenta explicó que el Gobierno mexicano todavía no contaba con un balance completo de los daños al momento de su declaración, por lo que la comunicación diplomática se convirtió en una de las vías para conocer la situación de los mexicanos que pudieran encontrarse en las zonas afectadas.

La Embajada de México en Colombia mantiene el seguimiento de los acontecimientos y, de acuerdo con lo señalado por Sheinbaum, existe coordinación con el embajador de Colombia en México para conocer la evolución del terremoto.

La magnitud del movimiento generó preocupación en varias ciudades colombianas. El sismo tuvo su epicentro en el departamento de Chocó, cerca de San José del Palmar, y también fue percibido en otras regiones del país.

Las primeras informaciones reportaron daños en edificios y evacuaciones preventivas. En Quibdó, capital de Chocó, autoridades locales informaron sobre personas heridas y afectaciones estructurales, mientras que también se registraron daños en otras ciudades.

SHEINBAUM OFRECE “TODO EL APOYO” A COLOMBIA

Ante la magnitud del terremoto, Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de que México participe en las labores de asistencia si el Gobierno colombiano considera necesaria la ayuda internacional.

“Por supuesto, todo el apoyo que requiera el pueblo de Colombia”, expresó la Presidenta durante la conferencia.

La declaración ocurre mientras las autoridades colombianas continúan con la evaluación de los daños provocados por el movimiento telúrico. Debido a que los primeros reportes pueden modificarse conforme avanzan las labores de revisión, el balance de personas afectadas y daños materiales todavía puede cambiar.

La respuesta de México se mantiene, por ahora, en el terreno de la disposición de ayuda y el seguimiento diplomático. Sheinbaum no informó durante su intervención sobre el envío de brigadas, equipos de rescate o recursos específicos a Colombia.

El terremoto también puso nuevamente bajo atención la actividad sísmica de la región andina. De acuerdo con reportes iniciales, el movimiento fue sentido a cientos de kilómetros del epicentro y provocó evacuaciones en distintas zonas.