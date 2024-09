Tumba Magistrada dichos del senador Daniel Barreda

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Virginia Leticia Lizama Centurión, desmintió la versión del senador Daniel Barreda, de MC, al afirmar que éste no estuvo en la Sala de Juicios Orales en la entidad el día que se aprobó la reforma judicial.

Según el emecista, el 10 de septiembre llegó a la sala donde -aseguró- estaba retenido su padre, y durante casi 12 horas estuvo incomunicado y bajo la condición de que si se retiraba del lugar, procesarían a su familiar.

“Ni fueron detenidos ni tuvieron ninguna audiencia. El padre de él no tiene ninguna causa en su contra, entonces, el argumento se cae”, indicó la Magistrada a medios locales en Campeche.

“Fue el actuario y revisó todo el edificio, las bodegas, los baños, todo, y pues el señor no estaba. Entonces, no sé dónde estaría, pero en el edificio, en el momento, no estaba”, enfatizó Lizama.