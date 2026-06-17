Ven especialistas a México como polo regional de inteligencia artificial

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    Ven especialistas a México como polo regional de inteligencia artificial
    Pese al potencial, los expertos también ven retos en materia de conectividad, talento y energía. UNSPLASH

Pese a que existe una brecha frente a economías desarrolladas, ven oportunidad de desplegar infraestructura

México es uno de los principales polos de América Latina para desplegar infraestructura crítica de inteligencia artificial (IA), en medio de una adopción regional que avanza pese a la brecha frente a las economías desarrolladas y a los retos en conectividad, talento y energía, señalaron este miércoles especialistas.

Andrés Rengifo, director de Asuntos Corporativos y Externos de Microsoft para la región, dijo a Efe que México “se ubica como el segundo destino” latinoamericano en infraestructura crítica para IA, impulsado por centros de datos, servicios de nube, capacidad energética y su cercanía con Estados Unidos.

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Según datos del más reciente AI Diffusion Report 2026, del Microsoft AI Economy Institute, el uso mundial de IA subió 1.5 puntos porcentuales en el primer trimestre del año, al pasar del 16.3 por ciento al 17.8 por ciento de la población en edad de trabajar, mientras 26 economías ya superan el 30 por ciento de adopción.

En América Latina, 10 países están por encima del promedio global y 12 superan el promedio del Sur Global. Costa Rica lidera la región con el 28.5 por ciento, seguida de República Dominicana, con un 24.8 por ciento; Uruguay, con el 24.6 por ciento; Colombia, con un 24.5 por ciento, y Chile, con el 22.7 por ciento.

México aparece en el séptimo lugar regional, con un 20.1 por ciento, un avance de 2.3 puntos frente a 2025 y de 3.4 puntos desde la primera edición de este estudio hace nueve meses, lo que destaca al país en la carrera de adopción de esta tecnología.

El reporte advierte que la brecha de IA entre el Norte y el Sur Global continúa ampliándose, con una adopción del 27.5 por ciento en las economías desarrolladas y del 15.4 por ciento en las emergentes.

Rengifo señaló que la diferencia es relevante porque la IA no es solo una herramienta técnica, sino una “tecnología de propósito general”, comparable con la electricidad o la imprenta, capaz de transformar sectores productivos y crear una nueva economía alrededor de energía, conectividad, chips, centros de datos, modelos fundacionales, aplicaciones, desarrolladores y usuarios.

En este contexto, Nicolás Camis, cofundador de la firma de automatización Vambe, afirmó que México se ha convertido en “una meca del emprendimiento y la tecnología”, aunque todavía enfrenta retos para acelerar la adopción tecnológica.

A su juicio, las principales barreras son “el desconocimiento, el miedo y la resistencia al cambio” dentro de las organizaciones. “Las empresas que no adoptan inteligencia artificial poco a poco van a ir quedando fuera del mercado”, advirtió.

Ricardo Melo, vicepresidente senior de Crecimiento y Producto de HostGator América Latina, señaló que las pequeñas y medianas empresas de la región ya pasaron de la experimentación a la implementación de herramientas de IA, aunque aún enfrentan desafíos relacionados con infraestructura digital y capacitación.

En el caso mexicano, Rengifo apuntó que el país ha anunciado proyectos para agregar entre 600 y 700 megavatios de capacidad energética hacia 2030, además de inversiones de Microsoft, AWS y Google en infraestructura tecnológica.

Este diagnóstico coincide con un análisis de Banorte, que destacó que México debe impulsar las industrias del futuro ante el auge exportador y las tensiones comerciales, pues las exportaciones vinculadas con inteligencia artificial crecieron el 36,6 % anual en la suma de los últimos 12 meses.

La IA también está acelerando el desarrollo de software, pues Microsoft identificó un aumento del 78 por ciento en herramientas y desarrollos vinculados con IA en GitHub, lo que refleja, según Rengifo, que esta tecnología ya no solo genera texto o imágenes, sino también código, dando pie a más beneficios y desarrollos.

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