‘No me corresponde’... Sheinbaum sobre posible candidatura de Inzunza a la gubernatura de Sinaloa por Morena

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de que Inzunza participe en el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027, una contienda que comenzará a tomar relevancia conforme avancen los tiempos electorales.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó fijar una postura sobre una posible candidatura del senador Enrique Inzunza Cázarez a la gubernatura de Sinaloa por Morena y afirmó que la definición de aspirantes corresponde exclusivamente al partido político.

“Entiendo que Morena va a sacar su convocatoria para que se hagan las encuestas y se registren”, expresó la presidenta al responder sobre el proceso interno.

Sheinbaum señaló que Morena deberá establecer sus propios mecanismos de selección, emitir la convocatoria correspondiente y definir los criterios para quienes busquen representar al partido en los próximos comicios.

La declaración marcó una separación entre las decisiones del Gobierno Federal y las determinaciones partidistas, una diferencia que la mandataria destacó al hablar sobre las futuras candidaturas.

MORENA DEFINIRÁ SU PROCESO INTERNO EN SINALOA

La elección de candidaturas para 2027 será un proceso que dependerá de las reglas internas de cada partido. En el caso de Morena, la dirigencia deberá establecer los pasos para seleccionar a quienes participarán en las contiendas estatales.

Sheinbaum explicó que la posible participación de Enrique Inzunza tendrá que analizarse dentro de los procedimientos que determine la organización política, tomando en cuenta los requisitos establecidos para los aspirantes.

“Tiene que ser a partir de la definición que tiene Morena para los puestos de elección, quién se presenta, quién no se presenta, cuáles son los antecedentes y bajo qué condiciones”, señaló.

El mensaje de la presidenta fue interpretado como una postura de respeto a los tiempos y mecanismos internos del partido, evitando adelantar escenarios sobre una candidatura específica.

El senador Inzunza forma parte de los nombres que han sido mencionados dentro del panorama político de Sinaloa, aunque hasta ahora la definición formal dependerá de la convocatoria que emita Morena.

El proceso rumbo a la gubernatura estatal se perfila como uno de los temas políticos que comenzarán a generar mayor atención conforme se acerque la elección.

SHEINBAUM MARCA DISTANCIA ENTRE GOBIERNO Y PARTIDO

La presidenta insistió en que la administración federal no tiene la responsabilidad de definir quiénes serán los candidatos del partido para cargos de elección popular.

La declaración también refleja la división institucional entre las funciones del Gobierno Federal y las decisiones que corresponden a las estructuras partidistas.

“No lo sé porque no me corresponde, le corresponde a Morena”, concluyó Sheinbaum ante la pregunta directa sobre la viabilidad de una eventual candidatura de Inzunza.

El comentario puso énfasis en que la selección de candidatos debe realizarse conforme a las reglas internas y no mediante una determinación presidencial.

En los últimos años, los procesos internos de los partidos políticos han cobrado mayor relevancia debido al impacto que tienen las encuestas, la competencia interna y la percepción ciudadana.

Las candidaturas estatales representan un elemento clave dentro de la estrategia política de los partidos, ya que influyen en la presencia territorial y en los resultados electorales.

EL ESCENARIO POLÍTICO RUMBO A 2027

Las elecciones de 2027 serán un nuevo punto de evaluación para las fuerzas políticas mexicanas, que deberán definir perfiles capaces de competir en distintas entidades del país.

En Sinaloa, como en otros estados, los partidos comenzarán a perfilar posibles aspirantes mientras se acercan los periodos oficiales establecidos por las autoridades electorales.

Aunque existen nombres mencionados públicamente, las candidaturas oficiales dependerán de los procesos internos, registros y acuerdos que cada partido determine.

El caso de Enrique Inzunza generó atención debido a que forma parte del debate sobre los posibles cuadros que Morena podría considerar para la gubernatura sinaloense.

Sin embargo, Sheinbaum dejó claro que la decisión final no está en manos del Gobierno Federal, sino del partido y sus órganos internos.

El tema continuará formando parte de la conversación política conforme Morena avance en la definición de sus reglas y fechas para seleccionar candidatos.