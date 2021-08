‘Mi familia ya hace el hoyo para enterrarme’... Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’ espera la muerte en prisión (video)

“No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos”, explicó Félix Gallardo en una entrevista con Noticias Telemundo.

Gallardo comentó cómo se ha deteriorado su salud en los últimos tres años, pues además de romperse el brazo, le han realizado cirugías y padece neumonía.

“Traigo una neumonía grave, muy grave, fui cercenado del estómago, me quitaron ocho hernias, me privaron de la vista, de los oídos y no puedo caminar”.