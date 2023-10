‘Mi vida seguirá igual’, Pamela Cortés habla tras la detención de su esposo Andrés Roemer

La mexicana, Pamela Cortés, esposa del intelectual Andrés Roemer, quien enfrenta acusaciones de abuso sexual por parte de más de 60 mujeres, decidió hablar públicamente sobre la situación y expresar su firme determinación de continuar con su vida a pesar de las circunstancias.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, expresó: “Como bien saben, me gusta llevar una comunicación muy estrecha con ustedes por este medio... aprecio infinitamente su cariño y apoyo. Sin embargo, hay temas y situaciones que vivo sobre los que he decidido no hablar, pues son más complejos de lo que se podrían imaginar.”

La poblana aseguró que, a pesar del caso de su esposo Andrés Roemer, quien se encuentra actualmente en Israel, seguirá adelante con su trabajo y proyectos personales.

“Mi vida seguirá de forma EXACTAMENTE igual; por razones que yo conozco y que a nadie más le incumben”, compartió en su mensaje.

Además, fue enfática al señalar que bloqueará de inmediato a cualquier persona que comente o envíe mensajes directos de manera malintencionada a través de sus redes sociales.