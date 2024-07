Miembros del Poder Judicial mandan carta a Sheinbaum: ‘no competimos en la arena política’

“El voto popular es fuente y producto de la actividad política, que no nos corresponde realizar” , manifestaron en la carta.

Los miembros del Poder Judicial señalaron que el voto popular no está dirigido a favorecer las cualidades derivadas de la formación social y profesional del juzgador.

“No vemos señora Presidenta, qué relación existe entre elegir juzgadores por voto y resolver un problema de corrupción; si así fuera no existiría ese mal en otras esferas del Poder Público”, señalaron los juzgadores.

“Se dice que todo el Poder Judicial es corrupto y se arreglará con la reforma. Nuestra vocación nos ha enseñado que actuar con justicia pasa por no generalizar, dar razones que sustenten nuestros dichos, apoyarnos en pruebas, no basarnos en prejuicios y, menos aún, actuar motivados por animadversión”, puntualizaron.

“No podemos aceptar que se atribuya corrupción generalizada sin haber discutido los argumentos y fundamentos de las sentencias dictadas durante nuestra función, ni haber señalado concretamente qué prueba sustenta ese dicho”, señalan los más de 40 juzgadores que enviaron la misiva.Resaltan que exigen la sanción de los malos juzgadores, pero no pueden todos ser castigados por la conducta de unos cuantos”, mencionó.

“No importa cómo se elige al juzgador, su función es la misma: dará la razón a una parte, pero no a la otra; en el mundo entero los tribunales no agradan a quien ha perdido en juicio”, indicó.

Los integrantes del Poder Judicial dijeron creer firmemente que la mejor forma de instaurar un gobierno es construyendo, no destruyendo, sin erosionar a las instituciones de la República.

“Presidenta, los juzgadores no somos políticos, no competimos en la arena política, menos aun si hemos sido señalados frecuentemente por no haber resuelto en el sentido que una de las partes pretendió, sin la posibilidad de rebatir en igualdad de condiciones esas críticas”, añaden.