Detalló que se reunió con el Comité de Seguridad en Salud para establecer protocolos para reforzar la seguridad en centros hospitalarios y clínicas rurales.

La Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF) expuso que las condiciones para realizar prácticas médicas no son adecuadas y pidió a las autoridades competentes para evaluar las condiciones de seguridad en los lugares donde se encuentran las plazas ofertadas para agosto de 2022, que no sean inseguras, que no se responsabilice a los pasantes en las comunidades sin acompañamiento, así como atender las quejas y denuncias.