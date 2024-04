‘Miles son víctimas de violencia del Estado’, Amnistía Internacional señala situación de DH en México

De manera particular, aseguró que el gobierno mexicano “continúa teniendo una gran deuda” con las mujeres, sobre todo en garantizar un acceso a “una vida libre de violencia” , porque, entre otras situaciones, se dan “elevadas cifras” de feminicidios y las autoridades denotan “falta de diligencia” en la investigación de estos crímenes.

RESPUESTAS “INDOLENTES” A LAS BUSCADORAS

Por su parte, Bibiana Mendoza, integrante del colectivo de personas buscadoras Hasta Encontrarte, acusó al Estado de dar respuestas “cada vez más inhumanas e indolentes” a sus reclamos, por lo que advirtió de un “panorama totalmente oscuro” en este tema.

El informe de AI explica que, en 2023, quienes buscaban a sus familiares desaparecidos se exponían a “graves peligros”, como la represión, las amenazas o los secuestros.

“Salimos a hacer el trabajo que ellos no hicieron, ¿Y la respuesta de las autoridades cuál fue? Inventar un censo que desapareció nuevamente a nuestros familiares desaparecidos, que dice que mi hermano Manuel no está desaparecido, ni no está desaparecido”, aseveró Mendoza.

Por otra parte, Olivares advirtió de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no ha recibido a Amnistía Internacional durante su sexenio, “uno de los únicos” líderes americanos que no lo ha hecho.

“El pan nuestro de cada mañanera (conferencia del mandatario) son los ataques a organizaciones de la sociedad civil, periodistas y, prácticamente, a cualquier persona (...) que disienta, aunque sea mínimamente, de las decisiones gubernamentales”, denunció.

Además, detectó que, desde 2018, México ha experimentado “un fuerte retroceso en materia de espacio cívico”, debido también a la no atención a las peticiones de las organizaciones.

“Esperamos que la persona que llegue a la Presidencia de la República a finales de este año reciba a AI”, anheló Olivares, y reclamó a las autoridades que, entre otras medidas, desarrollen una “política integral de prevención de los ataques” hacia periodistas y activistas.

Con esta radiografía en la mano, Mendoza culpó a los funcionarios públicos de haber “fallado” a su colectivo y a las luchas sociales, aunque apeló a la ciudadanía, también con la mirada en las elecciones del 2 de junio, a “exigir” al Estado unas garantías para ejercer el activismo.

