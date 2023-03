Militares tendrán juicio justo, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ex militares y familiares que se manifestaron el domingo tienen garantizado su libertad de expresión y ofreció que en el caso de aquellos elementos que están presuntamente involucrados en el asesinato de cinco jóvenes en Tamaulipas, tendrán un juicio justo porque en esta administración no se fabrican delitos.

A pregunta expresa sobre la secuela de este caso, aseveró que deben tener confianza de que no se actúa bajo presión, “que este gobierno que represento no está sujeto a chantajes ni a presión de nadie, actuamos siempre con apego a la legalidad y la justicia; que tengan confianza de que si sus familiares son inocentes y no cometieron ningún delito, van a ser liberados”.

Por otro lado, respaldó la gestión del gobernador Américo Villarreal que es “un hombre honesto, bueno, le tenemos toda la confianza. Es una garantía”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Cumplían con su deber’, marchan en varios estados en apoyo a soldados acusados de asesinato

Consideró que en la coyuntura del secuestro de cuatro ciudadanos estadunidenses actuó bien y rápidamente, tan es así que informó sobre el caso, durante una conferencia.

En este sentido, descalificó aquellas versiones que señalaron que aquella llamada para reportar la localización de los ciudadanos estadunidenses fue un montaje.

Con información de medios