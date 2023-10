Monstruos de la vida real: Los 9 asesinos seriales más tenebrosos de México... caníbales, estranguladores y descuartizadores

“No me arrepiento de lo que hice. De tener la oportunidad, lo volvería a hacer, sólo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora”, dijo luego de su detención en enero de 2006. Fue condenado a 288 años de prisión.

JOSÉ LUIS CALVA ZEPEDA “EL CANÍBAL DE LA GUERRERO”

Las autoridades lo señalaron como responsable de tres homicidios de mujeres: su pareja, una ex novia y una prostituta. Pero no sólo eso: comprobaron que se comía partes de sus cuerpos y por eso lo llamaron “El caníbal de la Guerrero”, por que vivía y operaba en esa colonia del centro de la Ciudad de México.