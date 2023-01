Motín y fuga en penal es culpa del gobierno de Chihuahua, señala gobierno federal

Apuntó que pese a este evento y fuga –que dejó libre a El Neto , líder del grupo delictivo Los Mexicles , afines del cártel de Caborca — el gobierno federal no cambiará la estrategia de seguridad.

Ciudad de México. El gobierno federal responsabilizó a las autoridades de Chihuahua por el motín que se dio en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez , que dejó 25 fugados, entre ellos Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz , El Neto , uno de los más cruentos líderes criminales de la región –del que no se solicitó el traslado a una cárcel federal—, y 17 asesinados.

Agregó que ayer mismo se detuvo a cinco personas, que presuntamente habrían participado en el operativo que dio pauta para la fuga.

“Este centro penitenciario número 3 cuenta con población de 3 mil 901 internos, de acuerdo a las autoridades del penal; y está a cargo de las autoridades estatales de Chihuahua. Desde que se dio aviso a la autoridad federal de los sucesos se estableció comunicación con Sedena y la Guardia Nacional para otorgar el apoyo solicitado y lograr ingreso y control del reclusorio estatal, dado el limitado numero de elementos de seguridad local”, delineó Rodríguez.

La funcionaria refirió que la administración y cuidado de los penales estatales son responsabilidad de los gobiernos locales, “por lo que el gobierno federal no podría llegar a introducirse en procesos o sentencias que se están ejecutando en estos lugares”.

Subrayó que la autoridad federal está en todo momento a disposición ante cualquier requerimiento de traslado de presos considerados de alta peligrosidad a un penal de mayor seguridad con administración federal.

Aun cuando El Neto –detenido desde 2009 y señalado de ser jefe de las fuerzas especiales de Los Mexicles— y se le acusa de orquestar desde el interior del penal los eventos conocidos como “Jueves negro”, con la quema de autos y negocios en agosto pasado que dejaron en Ciudad Juárez once muertos, a fin de no ser traslado a una cárcel federal, el gabinete de seguridad confirmó que el gobierno del estado no había solicitado que se le moviera a otro centro penitenciario de mayor seguridad.

“Esta persona privada de la libertad, era quizás por quien se desarrolló todo este evento, pues fue el que hizo toda aquella situación algunos meses en Ciudad Juárez y se detuvo, fue concentrado a ese Ceres pero no fue solicitado el traslado a un área de mayor seguridad a nivel federal. Ese trámite tiene que ser del (gobierno) del estado hacia la Federación”, resaltó el general secretario.