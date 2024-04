Mujer joven decide someterse a la eutanasia por una depresión paralizante

“Siempre tuve muy claro que si no mejora, no puedo seguir con esto”, dijo ter Beek.

Ella es sólo una más entre el creciente número de personas en Occidente que han decidido morir en lugar de seguir viviendo con un dolor que, a diferencia de una enfermedad terminal, podría tratarse.

Más personas están decidiendo poner fin a sus vidas mientras sufren una serie de otros problemas de salud mental como depresión o ansiedad amplificados por la incertidumbre económica, el cambio climático, las redes sociales y otros problemas, informó Free Press.

”Veo la eutanasia como una especie de opción aceptable puesta sobre la mesa por los médicos y los psiquiatras, cuando antes era el último recurso”, dijo Stef Groenewoud, especialista en ética de la atención sanitaria de la Universidad Teológica de Kampen, en los Países Bajos.

”Veo el fenómeno especialmente en personas con enfermedades psiquiátricas, y especialmente en jóvenes con trastornos psiquiátricos, donde el profesional de la salud parece abandonarlos más fácilmente que antes”, añadió.

Ter Beek planea ser incinerada después de que le apliquen la eutanasia en el sofá de su sala de estar.

“Sin música”, dijo.

Un médico primero le dará un sedante, seguido de un medicamento que detendrá su corazón. Su novio estará a su lado hasta el final.

“La doctora realmente se toma su tiempo. No es que entren y digan: ‘¡Acuéstate, por favor!’ La mayoría de las veces es primero una taza de café para calmar los nervios y crear una atmósfera suave”, dijo.

“Luego me pregunta si estoy lista. Ocuparé mi lugar en el sofá. Una vez más me preguntará si estoy seguro, iniciará el trámite y me deseará un buen viaje. O, en mi caso, una buena siesta, porque odio que la gente diga: “Buen viaje”. No voy a ninguna parte.”

No habrá funeral. Ter Beek, que no tiene mucha familia, dijo que su novio esparcirá sus cenizas en “un bonito lugar en el bosque” que ellos mismos hayan elegido.

“Tengo un poco de miedo a morir, porque es lo más desconocido”, dijo.

“Realmente no sabemos qué sigue, ¿o no hay nada? Esa es la parte aterradora”.

Los Países Bajos se convirtieron en el primer país del mundo en legalizar el suicidio asistido en 2001.

Desde entonces, se ha convertido en una opción cada vez más popular.

En 2022, hubo 8.720 muertes por eutanasia en los Países Bajos, lo que representa aproximadamente el 5% de todas las muertes del país y un aumento del 4% respecto del año anterior, según los medios holandeses .

En febrero, el ex primer ministro holandés Dries van Agt, de 93 años, y su esposa murieron mano a mano mediante eutanasia.

Los críticos de la legalización del suicidio dicen que la ley ha alentado a personas como Ter Beek a suicidarse, y muchos comparan el aumento de suicidios con un contagio, según Free Press.

Ter Beek criticó el artículo de Free Press en X y anunció que dejaría las redes sociales antes de su muerte.

”Fue un honor para mí brindar información a personas que estaban abiertas a aprender algo”, publicó.