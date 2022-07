“Le voy a llamar a una patrulla ”, le advierte el esposo a su mujer, quien le responde: “Me vale madre, que te lleven a ti por lo que estás haciendo y lo que has hecho”.

Ante la insistencia de su esposo que dejara de agredir a su amante, la señora le dice con coraje y entre lágrimas: “La defiendes, perro, todavía estabas en la p*ta casa conmigo, wey, no mam*s”.

“Una ya no puede ir a Walmart con el novio porque nos cacha la esposa”: se lee en el tercer video donde aparece una conversación de Whatsapp, donde una amiga le habría avisado a la esposa engañada que su esposa estaba con otra mujer en el centro comercial.

Aunque al final del video no se ve si llegó la policía o cómo terminó la pelea, compartieron un último video de cómo se habría enterado la esposa de que su marido se encontraba con otra mujer.

“Por meterte con mi marido, y según que tú decía que eras bien respetuosa” , a lo que la presunta novia del esposo le contesta: ”¿pero no lo hice?”.

Al ver que su mamá se tornaba más violenta, uno de los menores le grita que dejara a la “novia” de su papá, incluso le expresa a sus padres : “Ella no tiene la culpa, ustedes tienen la culpa”.

Critican la reacción de la esposa

En redes sociales la mayoría de los usuarios reprobaron la reacción de la esposa, pues señalaron que el principal responsable es el marido y coincidieron en que los menores no debieron haber presenciado el “espectáculo”.

“Lo que no está bien es que lleve a los nenes. Los hubiera encargado en casita”, “Pobres niños, ansiedad para su juventud ‘déjala ella no tiene la culpa’”, “Tan mal estaba ya su matrimonio como para que el niño dijera que ‘no es culpa de ella si no de ustedes....”, “Pues en lugar de golpear a la amante, hubiera golpeado al marido, ¿No que muy, muy?”, “que vergüenza! Pobres chavitos!”, se lee en los comentarios.

Otros aprovecharon para bromear sobre la situación.

“Ni en Discovery Channel se vio tanta precisión con la que el ave cazadora el momento exacto de pescar a su presa”, “Si vas a contar cuenta bien el chisme, qué pasó exactamente, eso no son unos simples cuernos esas dos tienen más historia”, escribieron los internautas.

Con información de medios