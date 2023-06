Abuelas trans mexicanas exigen al Estado mexicano reparación del daño tras humilladas

“ Nunca vamos a olvidar ese daño psicológico que nos hicieron, con esa reparación tampoco vamos a revivir a tantas amigas, a tantas compañeras que no tuvieron oportunidad de vivir ”, insiste Verónica, quien, acompañada por Valentina Telena , de I us Cogens Foundation , organización que defiende y promueve los derechos humanos y que cuenta con un programa para “abuelas” trans , muestra los estragos de la policía en su cuerpo: perdió sus dientes, no escucha y apenas puede caminar.

“ (Terminó la película) y me quedé sentada, cuando veo que sale del baño una mujer exuberante, guapísima, me dio miedo, pero la vi muy bonita, era una chica ”, relata con detalle. Empezó entonces su acercamiento al trabajo sexual.

“No sé cuál fue el motivo, no entiendo precisamente cuál fue el motivo. (...) Me golpearon tanto que no me pude sostener en pie”, recuerda Nefi.

Ahora, aunque reconocen la importancia de los cambios que ha habido en cuanto a visibilidad, exigen que las autoridades se hagan responsables y reparen todo el daño.

Pero mientras, todos estos años ellas han sido quienes dieron sepultura a sus compañeras que perdieron la vida y quienes se encargaron de recordarse las unas y las otras que merecen una vida digna.

Incluso, este sábado varias de ellas celebrarán sus quince años -cumpleaños tradicionalmente muy relevante para las mujeres mexicanas-.

Ya que les robaron su juventud, ellas mismas se festejarán el haber llegado hasta hoy, siempre recordando a todas las que las precedieron y aquellas amigas a quienes les arrebataron la vida.

“Pido que siempre se les respete a esas grandes compañeras que se adelantaron, esas grandes amigas que ya nunca volví a ver, que se quedaron muertas en las cárceles, en las calles, en manos de esos agentes de la DIPF. Se merecen ser siempre recordadas que no queden en el olvido”, termina Verónica.

Por Inés Amarelo Agencia EFE.