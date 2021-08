AMLO pide a Segob agotar vías en investigación del caso José Eduardo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó que en la reunión con su gabinete de seguridad se habló sobre intervenir en el caso del joven asesinado y torturado en Mérida, Yucatán, José Eduardo Ravelo e instó a la Secretaría de Gobernación buscar vías para iniciar una investigación y delegar responsabilidades.

Durante su conferencia matutina, López Obrador indicó que el procedimiento es que ahora la Fiscalía estatal apele a la resolución del juez sobre no vincular a proceso a los elementos policiacos señalados como presuntos responsables y que si el juzgador sostiene su decisión, la FGE debería acudir a otras instancias.

Asimismo, AMLO cuestionó el tiempo que este proceso debería tomar.

“Sí, una de las limitaciones, una de las deficiencias entre otras, de la impartición de justicia en el país, es que, no hay justicia pronta y expedita. Tan es así, que hay quienes llevan más de 10 años en la cárcel sin sentencia. Entonces hoy le planteamos a la secretaria de Gobernación que busque otras vías. Que si no interviene la Comisión de Derechos Humanos, nosotros tenemos la obligación de intervenir y pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) que habrá una investigación y se finquen responsabilidades a las responsabilidades, no solo a los policías, sino a quienes están protegiendo o queriendo evadir su responsabilidad”, señaló.