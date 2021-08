AMLO se reunirá con delegación mexicana de Tokio 2020 para entregar reconocimientos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reconoció a la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Durante su conferencia matutina, AMLO adelantó que se reunirá con los atletas mexicanos para entregarles un reconocimiento especial.

“Yo quiero expresar mi reconocimiento a la delegación que nos representó en Tokio. Ellos hicieron todo su esfuerzo, se aplicaron a fondo, merecen el respeto y los resultados, pues tienen que ver con una serie de factores. No se puede culpar a estos deportistas, ellos se aplicaron y vamos a recibirlos bien, porque voy a reunirme con ellos, se les va entregar un reconocimiento a cada uno”, refirió.

Además, señaló que quienes hacen deporte saben que se trata de una competencia en la que a veces se gana y a veces no: “así es el deporte, una serie de factores, no es ganar siempre. Lo importante es seguir practicando el deporte, no rendirnos, son procesos”.

Añadió que la Cuarta Transformación (4T) seguirá impulsando el deporte en todos los niveles. “Vamos a seguir apoyando el deporte, porque no solo son medallas, el deporte es medicina preventiva y todos tenemos que ser campeones en eso”.