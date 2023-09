Critica Samuel García ‘grilla’ con las corcholatas y el fenómeno X

El jefe del ejecutivo estatal dijo que no tiene nada contra los “chilangos”; sin emabrgo, sostuvo que ya dan vergüenza con lo de las corcholatas

MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, criticó la “grilla” que se vive en la Ciudad de México con el tema de las corcholatas, la oposición y el fenómeno X.

“Dan pena todos, dan vergüenza”, sentenció.

Durante un mensaje que ofreció en la inauguración de la carretera La Gloria-Colombia a la que no fueron convocados los medios de comunicación, el jefe del ejecutivo estatal habló del clima político que se vive en el centro del país.

“Mientras anda allá distraídos en la Ciudad de México, y no tengo nada contra los chilangos, pero ahí andan, que las corcholatas, que las taparroscas, que el fenómeno X, ¿quién de acá del norte nos enteramos de esas zonseras?, nadie”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Marcelo Ebrard con Movimiento Ciudadano?, ‘ya tenemos un perfil y es Samuel García’, dice MC Coahuila

Señaló que en las películas gringas están acostumbradas a retratar al país con nopales y burros como en “Speedy González”, pero eso ahora estará alejado de la realidad de Nuevo León.

“Están acostumbrados los gringos a hacer películas o a denostarnos que cuando vienen del otro lado ven nopales y burros, vean Speedy González, todas esas sonseras. Ahora con mucho orgullo les digo, qué de aquí en delante en Nuevo León, cuando vengan los paisanos y los gringos van a ver carreteras mejores que las que hay de aquél lado, no burros, ni nopales”, sostuvo.

Se refirió al proyecto que fue a supervisar que forma parte de la carretera Gloria-Colombia.

“Nada más miren la carretera, de concreto, estas carreteras duran 40 años, ecológicas, sustentables y pa´que los chilangos más les duela, gratis. Aquí son carreteras gratis”, expuso.

Mencionó que para la gente de Nuevo León, que es el mejor estado de México y el que más paga impuestos no se le iba a cobrar la carretera.

El jefe del ejecutivo estatal habló de los proyectos que vienen para Nuevo León en coordinación con Estados Unidos, a través de Henry Cuéllar

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¿Le quitará Samuel García a Ebrard el boleto que queda?

“Henry nos está ayudando para que además de Laredo y de Texas, que ya compraron y palomearon los proyectos de Nuevo León, que también Washington, es decir, el gobierno federal gringo, nos avale, tren y aeropuerto aquí en Anáhuac”, estableció.

Adelantó que viene un “proyecto fregón” para la zona fronteriza del estado.

INAUGURA OBRA

El mandatario del estado inauguró este viernes la carretera la Gloria-Colombia, proyecto en el que se invirtieron más de mil 110 millones de pesos y beneficiará la movilidad en esa zona fronteriza.

“Este gobierno a diferencia de los anteriores para no decir PRIAN no Bronco, ahora voy a decir viejillos, no habían hecho ninguna carretera en 40 años”, comentó.

Sin embargo, destacó que en dos años de su administración se contabilizan seis nuevas carreteras.

“Ya terminamos tres, la Uno Norte; el Periférico que conecta Montemorelos hasta el Aeropuerto y la Gloria-Colombia”, resaltó