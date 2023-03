Ebrard: No puede EU controlar problema del fentanilo, pero pide que lo haga México

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que Estados Unidos registra 160 mil muertes anuales de consumidores de fentanilo y pretende que México se encargue de resolver el problema, cuando allá también lo producen.

Este fenómeno, indicó, debe ser atendido por ambos países, lo mismo que el tráfico de armas, pues México decomisa 62 mil por año en nuestro país, mientras que en la frontera de EU solo 460.

En reunión en la Ciudad de México con directivos de medios de comunicación, en la que estuvo VANGUARDIA, el Canciller refirió que en EU el fentanilo se consigue más fácil que una cerveza. Se trata de un opioide muy efectivo contra el dolor, pero es altamente adictivo; fue desarrollado en 1959 y se utilizó en pacientes de “quirófano” hasta el 2000, en que una farmacéutica presentó un estudio señalando que no era adictivo.

Solicitó suministrarlo a pacientes con cáncer, explicó el canciller, lo cual fue autorizado lo mismo que para otros medicamentos, volviéndose un negocio multimillonario, hasta que en el 2015 empezaron a detectar muertes relacionadas con su consumo.

El Gobierno de Estados Unidos lo prohibió y en consecuencia aumentó el consumo, repuntando la letalidad, llegando a 160 mil muertes al año.

La venta del fentanilo, indicó el canciller, no la puede controlar el gobierno de EU y ahora piden que lo haga México, por eso debe atenderse el problema de manera conjunta. Además, añadió que México está inundado de armas provenientes de aquel país.

Ambos países, aseguró, deben hacer esfuerzo conjunto para atender estos dos temas.

PIDE COMPETENCIA REAL

Por otra parte, sobre la elección presidencial y su relación con AMLO, aclaró que hasta ahorita no ha habido una circunstancia en la que quede claro que le haya mentido al Presidente o traicionado.

Eso, dijo, es un valor muy grande porque en la política hay gente muy convenenciera y oportunista. Hoy piden confianza y mañana dan una puñalada por la espalda, añadió.

Sobre el 2024, refirió que el Presidente no necesita darle una prueba de lealtad, “lo que necesito es que haya competencia real”, de lo contrario, no participará en el proceso interno.

Recordó que en diciembre pasado planteó, primero, fijar la fecha para la encuesta interna para elegir candidato de Morena; segundo, la renuncia previa de quienes ocupan cargos porque, por ejemplo, la Ciudad de México dispone de 2 mil millones de pesos de presupuesto en publicidad y garantiza una difusión tremenda; y, tercero, definir el método para levantar la encuesta con un equipo técnico.

Además, ahora la digitalización permitiría un alcance mayor para la consulta.

‘NO SOY RESPONSABLE DEL TEMA MIGRATORIO’

En el tema de los migrantes fallecidos en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, señaló que causa indignación porque los guardias tenían las llaves para permitirles salir y no lo hicieron. Ahora, debe castigarse a los responsables, ayudar a las familias y tomar medidas para que no vuelva a ocurrir.

“Es un acto criminal”, expresó, al aclarar que él no es responsable del tema migratorio. Y, de serlo, no evadiría el tema porque no es un cobarde.