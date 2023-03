El canciller dijo que él no se la pasa pintando barda porque no gasta el dinero que no tiene, además que por él hablarán los hechos, no las bardas.

“Por nosotros hablan los hechos, yo no me la paso pintando bardas ni espectaculares; no es que no me gusten las bardas, no andamos gastando dinero porque no tenemos.

“Dice Andrés Manuel: confíen en el pueblo... dedíquense a caminar con la verdad, que hablen tus hechos, no la propaganda”, refirió el canciller.