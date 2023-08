En Nuevo León, exigen avances en el caso de desaparición de Griselda Mayela

MONTERREY, NL.- A tres años de la desaparición de Griselda Mayela Álvarez, quien trabajaba como secretaria Técnica de la Maestría en Antropología Social en el Centro de Estudios Superiores de Antropología Social (Ciesas) sus familiares y amigos exigieron a las autoridades resultados en el caso.

La mujer fue vista por última ocasión el 11 de agosto de 2020 en la Zona Metropolitana de Monterrey y a la fecha no se tienen noticias de su paradero.

La noche del jueves se realizó un evento que estuvo encabezado por su hija y en el que también participaron integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos.

Maya Alejandra Hernández Álvarez señaló que la negligencia de las autoridades en las investigaciones del caso de su madre es lo que la mantiene desaparecida.

“La negligencia en la investigación mantiene desaparecida a mi madre”, sostuvo.

Añadió que han pasado tres años y hasta hace poco se entrevistó a las personas que la vieron por última vez.

“Duele decir que son tres años de estarla buscando y de exigir a las autoridades que cumplan con su investigación de investigar sobre que pasó el martes 11 de agosto del 2020 y quién desapareció a mi madre”, compartió la afligida joven.

Mencionó que su participación en el evento era más que nada para denunciar la negligencia de las autoridades y su falta de diligencia.

“Cómo entender que la Fiscalía se haya tardado casi tres años para entrevistar a las personas que estuvieron con mi madre el martes 11 de agosto del 2020. No hay nada que justique que sea así”, indicó.

Añadió que durante los tres años de desaparición de su madre se ha mantenido luchando “contra viento y marea” y tratando de encontrar elementos que aportar.

“Son muchas las veces que me he sentido sola en la búsqueda. El acompañamiento de sus compañeros de Ciesas y el apoyo legal de Alternativas Pacíficas me han permitido seguir en pie en la búsqueda”, relató.

En el evento también estuvieron colegas de Griselda Mayela, así como integrantes de colectivos como Renacer, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl) y Asamblea Feministas, entre otras.

Durante las intervenciones se hizo hincapié que en México existen más de 110 mil casos de desaparición y la crisis se ha recrudecido en los últimos 15 años.