¿Quién fue Eugenio Garza Sada?... La verdadera historia del secuestro y asesinato del empresario que no cuentan los libros de textos de AMLO

En el mencionado texto, el asesinato en 1973 del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada , quien fuera presidente de Cervecería Cuauhtémoc y fundador del Tecnológico de Monterrey, es descrito no como un delito, sino como un “error” cometido por los guerrilleros.

La controversia en torno a los Libros de Texto Gratuitos persiste, ya que en el ‘Libro sin recetas número 6’, una Guía de trabajo para Maestros de Secundaria elaborada por la SEP , se sostiene que las acciones guerrilleras, especialmente las de la Liga Comunista 23 de Septiembre , en torno al intento de secuestro y asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada , ocurrido hace casi 50 años, no deben ser eliminadas de la memoria, ya que su legado contribuye a “enderezar el rumbo” del país.

Según el denominado “Libro sin recetas número 6”, el secuestro como táctica político-militar no resultó exitoso para la Liga Comunista 23 de Septiembre. El primer fracaso tuvo lugar el lunes 17 de septiembre de 1973, cuando intentaron retener en Monterrey a Eugenio Garza Sada, un ícono y leyenda del empresariado mexicano. En esa acción perdieron la vida el empresario, su chofer y dos miembros del grupo guerrillero.

En la explicación de este crimen, no se menciona un secuestro , sino u n “intento de retención”, y tampoco se hace referencia a una ejecución, sino a “la pérdida” de una vida. En raras ocasiones se alude a un homicidio, llegando incluso a hablar de “la ausencia” de Garza Sada.

La respuesta es sencilla, aunque a la vez amarga y dolorosa, dijo Margáin: “Sólo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto a la autoridad, cuando el Estado deja de mantener el orden público, cuando no sólo se deja que tengan libre cauce las más negativas ideologías, sino que se les permite que cosechen sus frutos negativos de odio, destrucción y muerte”.

Tras elogiar vida y obra de Garza Sada , citando entre sus creaciones la fundación del Tecnológico de Monterrey, dijo que su muerte constituía un auténtico duelo nacional: “Que sus asesinos y quienes armaron sus manos y envenenaron sus mentes merecen el más enérgico de los castigos es una verdad irrebatible. Pero no es esto lo que preocupa a nuestra ciudad. Lo que alarma no es sólo lo que hicieron, sino por qué pudieron hacerlo”.

No sólo no se detuvo a los guerrilleros que planeaban el operativo —a quienes se tenía identificados gracias a un informante—, sino que tampoco se alertó a don Eugenio o a su familia.

Ambos fueron los últimos en ser liberados, puesto que no fueron tratados como presos políticos sujetos a los beneficios de la Ley de Amnistía decretada por el presidente José López Portillo, sino como reos comunes.

El levantamiento armado de 1910 generó muchos cambios en el país. Fue en este tiempo que su familia se vio en la necesidad de migrar a los Estados Unidos, donde el joven logró continuar sus estudios; cursó en la preparatoria militar Western Academy y sus estudios universitarios en Massachussets Institute of Technology (MIT).

Fue un buen estudiante que supo aprovechar lo que cada una de las instituciones académicas le ofreció. El MIT, donde obtuvo el título de ingeniero civil en 1916, fue su ejemplo para crear lo que en 1943 sería el Tecnológico de Monterrey, hoy una reconocida institución a nivel nacional e internacional por su excelencia académica y presente en 25 ciudades del país. Aquella institución que comenzó en una casa de Monterrey con 350 alumnos y un pequeño grupo de profesores, actualmente opera en 32 campus y atiende cerca de cien mil alumnos.

Promotor de la educación, Don Eugenio consideraba los estudios el medio más eficaz para desarrollar e industrializar el país y, sobre todo, para alcanzar el bienestar social. No sólo creó el TEC, también apoyó de manera importante iniciativas como la Escuela Secundaria Melitón Villarreal, para personas de escasos recursos económicos.

Trabajador infatigable, don Eugenio no se rindió ante las adversidades y supo transformarlas en oportunidad. En 1917, don Eugenio y su hermano tomaron las riendas de la empresa que su padre y sus socios había comenzado: la cervecería Cuauhtémoc, que sacaron adelante y desde la que emprendieron muchos nuevos proyectos.

Junto con su hermano creó nuevos departamentos para generar los insumos que la cervecería requería: por ejemplo, una proveedora de corcholatas y de cartón, otra de malta. Y cuando en 1943 dejaron de enviar a la cervecera la lámina para las corcholatas –debido al conflicto armado que atravesaba Europa–, la solución fue crear una empresa siderúrgica y volverse sus propios proveedores de metal.

Don Eugenio no solo fue un empresario con iniciativa y visión, también fue una persona sensible que se interesaba por las personas y su bienestar. “El respeto a la dignidad humana está por encima de cualquier consideración económica”, decía el empresario regiomontano. Sus ideas no quedaban solo en palabras, sino en acciones. Durante sus años en la empresa, contribuyó a la fundación de la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa para que todo trabajador de la cervecera recibiera prestaciones de diversos tipos, entre ellas, servicios de salud. Asimismo, en 1957 creó la Colonia Cuauhtémoc, un conjunto habitacional para los trabajadores de las empresas del grupo.

Para don Eugenio el progreso económico debía conllevar el social. Fue un empresario justo, cercano a sus colaboradores, sencillo y austero, que siempre privilegió al ser humano por encima de todo. En homenaje a su persona, a sus principios y valores, se instituyó el Premio Eugenio Garza Sada, por FEMSA y el Tecnológico de Monterrey, que reconoce a quienes contribuyen al desarrollo de México mediante acciones que elevan el nivel de vida y bienestar de las comunidades.