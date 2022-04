$!Hugo Carbajal, el joven cubano que protestaba desde México

En entrevistas concedidas a medios locales de la Ciudad de México, la madre del joven declaro “Él no va a ser parte de la estadística, no se confundan, me van a tener que matar, de todos modos ya me mataron al amor de mi vida”.

Su hermano asegura que el presunto asesino “se drogaba” y” vendía droga”, además en la entrevista dijo: “lo que queremos es que sufras en la cárcel todo lo que sufrió mi hermano”; también hizo un llamado a López Obrador diciendo que ‘si hay 4T, él tiene el poder de girar una orden de aprensión en contra del presunto asesino de su hermano’.

Además, varios amigos, han decidido compartir a través de redes sociales la foto del presunto homicida, pidiendo que se ayude a localizarlo para que el crimen no quede impune.