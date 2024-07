INE revela irregularidades millonarias en campañas electorales: 1.7 mmdp en juego

CIUDAD DE MÉXICO. - El INE detectó que las coaliciones Fuerza y Corazón por México y Sigamos Haciendo Historia cometieron inconsistencias en el uso de mil 768 millones 902 mil pesos en la campaña presidencial y al Congreso.

Las irregularidades van desde propaganda utilitaria en vía pública o internet no reportada o prorrateada indebidamente entre varias candidaturas, facturación mayor al gasto realizado o no entrega de contratos ni demostración de los servicios contratados.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO expone enjuagues del PRI y el PAN en Coahuila para repartir cargos; retomó el Acuerdo Político Electoral de Alito y Marko Cortés

Emplearon a empresas sospechosas, no demostraron la contratación de personal, omitieron documentación sobre sus aportantes, no justificaron transferencias y mostraron desaseo en sus comprobantes fiscales.

Hoy, la Comisión de Fiscalización comenzará con el análisis de anomalías en las campañas de los partidos para imponer las multas, que serán aprobadas por el Consejo General el 22 de julio.

PROPAGANDA CALLEJERA, TALÓN DE 4T

Desde su proceso interno, Morena se deslindó de la campaña millonaria en espectaculares, bardas, mantas, en transporte o en parabuses, atribuyéndola a “espontáneos”. Esto se repitió en la campaña.

La autoridad contabilizó miles de promocionales en vía pública que costaron unos 38 millones 720 mil pesos, sin que los partidos de la 4T se hicieran responsables, por lo que se les sancionará por “egresos no reportados”.

“(La coalición) omitió reportar gastos por 5 mil 767 hallazgos por concepto de carteleras, espectaculares, lonas y pintas de bardas valuados en $20,843,818.68. La Unidad procedió a realizar el prorrateo de los hallazgos”, indica el informe sobre los gastos de campaña.

El organismo electoral también detectó otras trampas: dividieron 131 millones de pesos en propaganda entre todos los candidatos, pese a que dicha publicidad solo promocionó a Sheinbaum. Esa misma estrategia la usaron en la propaganda utilitaria —gorras, playeras, chalecos y demás artículos—, pues dividieron 56 millones 890 mil entre sus candidatos, pero el INE determinó que debe atribuirse a Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: Alianza con PRI, error histórico del PAN: aspirantes a dirigencia

Sólo en la Ciudad de México se le sumarán a la morenista 5 millones 521 mil 234 pesos en sus gastos de campaña presidencial. Se abrirá un procedimiento oficioso por la contratación de una empresa “sospechosa”: Grupo Prisur S.A. de C.V., a la que Morena le pagó, entre enero y mayo, 42 millones por “propaganda utilitaria”, pese a que esa compañía no se dedica a ese rubro y esos recursos significan el 63 por ciento de lo que recibió la empresa este año.

En otro caso, entregó cinco facturas por distintos servicios por casi 13 millones de pesos, pero en los contratos firmados el monto era de 3 millones.

HACEN TRAMPA CON XOCHIBUS

La principal anomalía que detectó el INE en el manejo de 908 millones 59 mil pesos por parte de la coalición opositora es la falta de contratos o facturas que avalen los gastos o contrataciones que hicieron. Por ejemplo, no presentó muestras de las operaciones registradas por más de 44 millones de pesos.

“Omitió presentar 8 contratos de prestación de servicios por un monto de $31,251,368.22. Omitió presentar recibos internos que amparen las transferencias realizadas, por un monto de $217,354,474.21”, recrimina el INE.

El organismo electoral cuestiona el costo real de la renta de vehículos, entre ellos dos autobuses en los que viajaba Xóchitl Gálvez, conocidos como “Xochibus”. La empresa afirmó que por el servicio de “transportación de vehículos, camionetas, camiones y afines” cobró 738 mil 493 pesos.

El Instituto cuestionó el monto, por lo que la coalición argumentó que las unidades eran usadas por el proveedor cuando no lo hacía la candidata o el equipo. Sin embargo, el INE no creyó esa justificación, pues consideró que dos autobuses estaban modificados y rotulados, por lo que no podían usarse.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde están las pruebas?... AMLO arremete contra el Tribunal Electoral tras ser sancionado por ‘influir en elecciones’ a favor de Claudia Sheinbaum

Así, el organismo cotizó el servicio de un autobús en 9 millones 251 mil 506 pesos, pero como eran dos, afirmó que el segundo se consideraría como gasto no reportado.

En campaña, miembros de la 4T cuestionaron los costos de las aeronaves que usaba Gálvez. El informe indica que reportó gastos por “transportación privada” por un millón 447 mil pesos, pero no mostró comprobantes.