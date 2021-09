La 4T no aplica el 33: ‘Ningún extranjero ha sido expulsado por intervenir en asuntos mexicanos’

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, destacó que otro logro importante de su gobierno es que no se ha aplicado el artículo 33 de la Constitución que especifica que ningún extranjero puede inmiscuirse en asuntos de política del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que la Cuarta Transformación (4T) no ha expulsado a ningún extranjero por intervenir en asuntos que tiene que ver con los mexicanos.

Esto en referencia al partido español VOX, luego de que su dirigente firmara un acuerdo ‘por la defensa de la libertad y la democracia’, junto con senadores del Partido Acción Nacional (PAN) de México.

Cabe mencionar que el partido español solicitó su registro en México como marca para operar como una ‘consultoría en estrategias de comunicación y relaciones públicas’ y ‘en el ámbito de la seguridad nacional’.

“Lo celebro, porque antes sí se aplicaba el 33. A ver si mañana o pasado recordamos cuántas veces se aplicó el 33 en el sexenio pasado. En el sexenio de Calderón me acuerdo que se lo aplicaron a un artista que hizo unas declaraciones. No se si fue el 33 o fue expulsión del país”, subrayó.

Contexto

AMLO recordó que con Ernesto Zedillo como presidente ‘también (se aplicó) a unos músicos. También a españoles que vinieron, o italianos, cuando el movimiento zapatista. Nosotros nunca vamos a aplicar el 33, es un compromiso. No lo hemos aplicado y no se va aplicar el artículo 33, con lo que corresponde a nuestras facultades... y si hay alguien vetado que no pueda venir a México, vamos a levantar esos vetos... México es un país libre... eso también lo digo para que si el señor de VOX, (Santiago) Abascal, quiere venir de nuevo, lo puede hacer. Están abiertas las puertas de nuestro país. Siempre son bienvenidos todos los extranjeros, aunque sean opositores”, añadió.