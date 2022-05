La política está metida en asesinato de Cecilia Monzón, asegura su hermana

Helena Monzón, hermana de la activista y abogada Cecilia Monzón, declaró que la vertiente política está considerada como parte de las líneas de investigación que tiene la Fiscalía de Puebla sobre el ataque directo en contra de Cecilia el pasado 21 de mayo en San Pedro Cholula.

“La Fiscalía está realmente con todas las líneas de investigación abiertas y desde luego la política está metida”, dijo en entrevista para Aristegui Noticias.

“Había temas políticos en los que mi hermanan estaba involucrada y forman parte de la investigación. Se está haciendo un barrido completo de posibles autores”, agregó.

Monzón aseguró que respeta el voto de confianza que existe con la Fiscalía de Puebla, con la que tiene programada hoy una reunión para conocer más detalles sobre el caso de su hermana, y dijo que en el asesinato de Cecilia hay autores materiales e intelectuales.

“Nosotros hemos hablado en principio con Fiscalía del estado y esperamos más avances. Es un caso claro de asesinato en donde hay autores materiales y autores intelectuales”, declaró.

Dijo que el teléfono de su hermana está en poder de la Fiscalía y están descargando los datos.

La versión es contraria a lo que aseguró Ignacio Mier Velazco, diputado líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien aseguró que el teléfono de la activista estaba perdido.

“Yo, que sepa, el teléfono estaría en Fiscalía, no estaría perdido. Lo que me han dicho es que están descargando la información y que lo están analizando, no que está perdido”, afirmó Helena Monzón.

Helena Monzón recordó que el asesinato de su hermana dejó muchas más víctimas, como su pequeño hijo de 4 años de edad, quien ya no tiene a su madre, así como las personas a las cuales daba asistencia.

Con información de Aristegui