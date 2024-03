Madre de Camila, niña de 8 años asesinada en Taxco, rindió declaraciones sobre el linchamiento

Durante los últimos días, el caso de Camila, una niña de ocho años que fue asesinada en Taxco, municipio de Guerrero, ha trascendido a ser un tema nacional, a causa de las acciones que se han tomado posteriores a la tragedia.

En medio de la investigación correspondiente, la madre de Camila, identificada como Magui, fue señalada como responsable del infanticidio. Ante esto, la mujer se ha defendido a tales acusaciones, asegurando que simplemente confió en las personas equivocadas.

En una entrevista con diversos medios de comunicación, aseverando que había una confianza en la familia de la amiga de Camila, quienes serían los responsables de lo sucedido.

“No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija y no solo tengo una, tengo tres, no es mi culpa. Yo siempre estuve al pendiente de ellas y la gente que me conoce lo sabe; o simplemente confié en su amiga”, dijo.

Frente a la prensa, Magui añadió que las menores de edad solían reunirse con frecuencia jugar.