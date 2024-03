Evelyn Salgado condena feminicidio de Camila, niña de 8 años asesinada en Taxco; promete cero impunidad

En un comunicado difundido este viernes, la gobernadora Salgado prometió una investigación pronta y efectiva, declarando: “En este tema no habrá impunidad” . La máxima autoridad estatal se comprometió a garantizar que se aplique todo el peso de la ley a quienes perpetraron este acto atroz.

La comunidad de Taxco, en el estado de Guerrero, se encuentra conmocionada tras el trágico asesinato de Camila, una niña de corta edad cuya vida fue terminada presuntamente por sus vecinos. Ante este hecho, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ha expresado su compromiso con una investigación exhaustiva y el castigo a los responsables, asegurando que no habrá impunidad en este caso.

Como gobernadora y mujer, pero principalmente como madre, me sensibilizo y condeno enérgicamente el artero crimen del que fue víctima Camila, en el municipio de Taxco, un suceso indignante que no debe repetirse. La vida de cada una de nuestras niñas y niños es sagrada, mi...

GOBERNADORA DE GUERRERO SOLICITA A FISCALÍA UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA SOBRE EL CASO

Desde los primeros momentos tras la desaparición de Camila, el gobierno de Guerrero ha estado involucrado en el caso, coordinando esfuerzos para localizar a la niña. Salgado informó que se activó el protocolo violeta de manera inmediata y se implementó un importante operativo para su búsqueda.

La gobernadora reconoció la labor de las fuerzas federales de seguridad y aseguró que seguirán coordinando esfuerzos para garantizar la seguridad en Taxco y la región circundante. Asimismo, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero una investigación expedita y efectiva para identificar y castigar a los responsables del crimen.

En un gesto de empatía hacia la familia y la comunidad afectada, Salgado manifestó su dolor y su compromiso con la justicia: “El futuro no se entiende sin justicia y la justicia no se entiende sin paz”. Reafirmó que su gobierno no descansará hasta que se haga justicia por la muerte de Camila.

En estos momentos difíciles, la comunidad de Taxco y todo el estado de Guerrero se unen en el luto por la pérdida de esta niña inocente, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer este crimen y llevar a los culpables ante la justicia.