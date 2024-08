Masivo envenenamiento de perros y gatos en Oaxaca; ciudadanos piden justicia

Usuarios de redes sociales han reportado que desde el 12 de agosto se han registrado casos de envenenamiento masivo de perros y gatos, en Etlatongo y Asunción Nochixtlán, dos localidades de la región Mixteca en Oaxaca.

La denuncia detalla que, en Etlatongo, se encontraron más de una docena de perros y gatos muertos, aparentemente debido a envenenamiento, lo cual ha generado preocupación entre los ciudadanos y las organizaciones de protección animal.

En respuesta, los habitantes han exigido al presidente municipal, Álvaro Rodríguez, que inicie una investigación y aplique sanciones a los responsables.

ASESINATO DE ANIMALES ALERTA A LA CIUDADANÍA

A este caso se sumó otro incidente similar cuando 15 perros más fueron encontrados muertos en la colonia Emiliano Zapata, en Asunción Nochixtlán.

Ante esto, los residentes también han solicitado la intervención del presidente municipal Alfredo Feliciano López Santiago.

“Estamos completamente alarmados por esta situación. Invitamos a todos los ciudadanos a presentar sus denuncias en la regiduría de salud y en el ministerio público. Si conoces a los responsables, no te quedes callado. Recuerda que estamos aquí para respaldarte. No es posible que, durante la fiesta patronal, sucedan estos actos tan crueles. La solución no es matar de esta manera, sino esterilizar para controlar la sobrepoblación,” declaró la Fundación Milagros, con sede en Nochixtlán.

La fundación ha convocado a una manifestación hoy a las 16:00 horas frente al palacio municipal del referido ayuntamiento.

La ley vigente desde mayo de 2015 establece en el artículo 414 que en Oaxaca: “Se castigará con prisión de seis meses a cuatro años y con multa de 500 a 1500 días de salario a quien dolosamente prive de la vida a un animal vertebrado.”

Con información de El Universal.