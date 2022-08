Ella es una joven de tez morena, con rasgos nativos de la región, firmeza en sus movimientos y seguridad al tomar el arma. De 21 años, pertenece a la comunidad tarahumara del municipio de Bocoyna, de la comunidad de Creel.

Creció con imágenes de mujeres y niños golpeados en su comunidad, enclavada en las zonas más altas de la Sierra Madre Occidental, que en esa región se conoce como Sierra Tarahumara.

La violencia, la discriminación y el clima de adicciones que atestiguó desde los primeros años de su vida la hicieron tomar la decisión de convertirse en policía.

“Había tenido discriminación en otros trabajos, perdí muchas oportunidades porque no decía nada, y llegó el tiempo que ya no me quería dejar”, declaró la mujer a Efe.

